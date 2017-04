‟Trier – Stadt am Fluss“ in der Trier Galerie

TRIER. ‟Leben an der Mosel“ – es ist ein Riesenthema in Trier und es wird allerorts heiß darüber diskutiert. Jetzt hat sich die Fotografische Gesellschaft mit jenen 20,4 Kilometern befasst, die Trier von der Staustufe bis zum Verteilerring an der Mosel liegt. Vom 4. bis zum 20. Mai präsentieren 15 Mitglieder der Fotografischen Gesellschaft Trier insgesamt 46 Bilder im Basement der Trier Galerie.

Erwin Klasen hat die Ausstellung zusammengetragen. Vom Panoramabild bis zum Foto 30 x 40 werden Szenen in Farbe und Schwarz-Weiß zu sehen sein. ‟Keine Postkarten-Idylle“ sagt Fotograf Klasen, der mit seinem Graffiti-Jesus-Bild jüngst in den Medien für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. ‟Wir haben an beiden Seiten des Moselufers fotografiert und Stimmungen eingefangen.“

Da ist die begehbare Tunnelröhre der Stadtwerke zu sehen, die von der Gilbertstraße unter der Mosel durch bis zur Luxemburger Straße reicht, ebenso wie die Graffitis an der Kunstakademie, die Baustelle Zurlauben, Kinder beim Schatzsuchen, alte und neue Pegelhäuschen.

Und ein großer Fragenkatalog macht Lust, Trier näher zu entdecken. Wann wurde die Schifffahrtsstraße Mosel durch den französischen Staatspräsidenten und den deutschen Bundeskanzler eingeweiht? Schätzen Sie einmal, wie viele Güterschiffe im letzten Jahr die Schleuse Trier passiert haben? Wie viele Staustufen gibt es am im Deutschland verlaufenden Teil der Mosel?

In einer Extra-Vitrine ausgestellt: die jüngste Foto-Dokumentation von Walter Blasius „Mosel – Warum die Mosel um Trier einen Bogen macht“ mit historischen Fotos aus der Zeit der Jahrhundertwende, die das Leben in den Mosel-Stadtteilen Pallien, Zurlauben, Maar und Barbeln porträtiert.

Die offizielle Eröffnungsvernissage findet am Donnerstag, den 4. Mai, ab 18:00 Uhr im Basement der Trier Galerie statt. (tr)



