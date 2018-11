TRIER. Trier erfüllt weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns-Kampagne und trägt weitere zwei Jahre den Titel einer Fairtrade-Stadt. Die Auszeichnung war erstmals 2010 durch den Verein TransFair verliehen worden. Seitdem baut die Kommune ihr Engagement weiter aus. Oberbürgermeister Wolfram Leibe begrüßt die Verlängerung: “Die Bestätigung der Auszeichnung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Trier. Lokale Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft arbeiten eng für das gemeinsame Ziel zusammen. Ich bin stolz, dass Trier dem internationalen Netzwerk der Fairtrade-Towns angehört. Wir setzen uns weiterhin mit viel Elan dafür ein, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern.”

Das globale Netzwerk umfasst mehr als 2.000 Fairtrade-Städte in 36 Ländern. Vor acht Jahren hatte Trier vom Verein TransFair erstmals die Auszeichnung erhalten, für die fünf Kriterien zu erfüllen waren. Der OB und der Stadtrat trinken fair gehandelten Kaffee und halten die Unterstützung des fairen Handels in einem Ratsbeschluss fest, eine Steuerungsgruppe koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden fair gehandelte Produkte angeboten, die Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die regionalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort.

Das Weltbürgerfrühstück, die Arbeitsgruppe nachhaltige Beschaffung, der Stadtkaffee, der Projektfonds VonFürTrier oder die Kooperation im kommunalen Wissenstransfers Maghreb- Deutschland mit den Städten Chefchaouen und Tétouan in Marokko sind nur einige Beispiele für das vielfältige Engagement der Stadt und zahlreicher zivilgesellschaftlichen Akteure vor Ort. Dafür gewann Trier 2017 beim Wettbewerb “Hauptstadt des fairen Handels” den mit 20.000 Euro dotierten vierten Platz

Kurz vor dem Abschluss steht der Trierer Aktionsplan Entwicklungspolitik, der konkrete Ziele und Projekte für eine ökologisch-nachhaltige, faire und international verantwortungsbewusste Stadt festlegt. Er wird dem Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 4. Dezember, zur Kenntnis vorgelegt. Ansprechpartner im Rathaus für die Fairtrade-Stadt Trier ist Toni Loosen-Bach, E-Mail: toni.loosen-bach@trier.de, Telefon: 0651/718-2131. (tr)



