Trier zerlegt Heidelberg

TRIER. Mit einer Galavorstellung haben sich die Römerstrom Gladiators Trier nach der unnötigen Niederlage bei den Falcons Nürnberg eindrucksvoll zurückgemeldet. Vor 1.777 Zuschauern in der Arena Trier landeten die Gastgeber mit 84:46 (38:24) Punkten über die MLP Academics Heidelberg einen der höchsten Siege in der Vereinsgeschichte und gehören jetzt zur Spitzengruppe der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Ausschlaggebend für den Kanter-Sieg war eine überragende Defensivleistung des gesamten Teams, mit der sie den Gästen zunehmend den Schneid abkauften. Aus einem geschlossen auftretenden Team ragten die Big Men Joey van Zegeren, John Eggleston und Topscorer Brandon Spearman (24 Punkte) heraus.

Von Willi Rausch

Als Standortbestimmung angekündigt entwickelte sich das Duell mit dem den MLP Academics Heidelberg zu einem eindrucksvollen Trierer Statement. Die Neckarstädter, zwischen 1957 und 1977 neun Mal deutscher Meister, waren nach dem Auswärtserfolg in Crailsheim und dem Kantersieg gegen Chemnitz als leichter Favorit in die Partie gegangen, wurden dieser Rolle aber bestenfalls in der Anfangsphase gerecht. Gerade diese beiden Spiele machte Gästetrainer Branislav Ignjatovic auch mitverantwortlich für die Niederlage: ″Ich wusste schon nach dem Abschlusstraining, dass wir hier nichts holen. So, wie wir trainiert haben, haben wir auch gespielt. Der Kopf war nicht da. Wir wären besser zu Hause geblieben.″

Die Gastgeber hingegen zeigten von Beginn an eine bärenstarke Leistung in der Verteidigung. Als Johann van Zegeren aufs Feld kam und sich den vermeintlich stärksten Heidelberger, den Ex-Bayreuther Philipp Heyden zur Brust nahm, knickten die Academics schon merklich ein. Bis zum Spielende gelang Heyden aus dem Feld kein Punkt gegen van Zegeren.

Der Holländer war es aber nicht allein. Das gesamte Team spielte defensiv wie aus einem Guss und holte sich darüber auch das Selbstvertrauen für die Offensive, in der wieder einmal der 18-jährige Sebastian Herrera erste Akzente setzte. Zum Abschluss des ersten Viertels (21:14) machte dann auch noch Nils Maisel auf sich aufmerksam. Dem 19-Jährigen gelang mit seiner ersten Aktion ein Ballgewinn, dann wurde er mit einem unsportlichen Foul gestoppt und verwandelte beide Freiwürfe eiskalt.

In den ersten beiden Minuten des zweiten Viertels kamen die Kurpfälzer auf drei Punkte heran (21:18), danach ging es für sie aber bergab. Nach zwei blitzsauberen Dreiern von Simon Schmitz und weiteren Punkten von van Zegeren und dem sehr bissigen Brandon Spearman ging es mit 38:24 in die Halbzeitpause. Schon da sprachen alle Statistiken für die Gladiators.

Nach einer 7:0-Serie schöpften die Gäste und ihre rund 20 Fans nochmals Hoffnung – allein, es war nur ein Strohfeuer. Obwohl van Zegeren nach drei Fouls vorsorglich auf die Bank beordert wurde, kamen die Academics nicht mehr auf die Füße. Trier spielte auch cleverer als noch zuletzt, suchte auch immer wieder den Weg ans Brett und bekam zu Recht etliche Fouls zugesprochen. Auch das nicht unbedingt typisch für das Heimteam – die Freiwurfquote (16/17 – 94 Prozent) passte. Mit dem satten Polster von 20 Punkten ging es ins Schlussviertel.

Nach dem Start mit 13:3 Punkten war der Käse endgültig gegessen – das Schaulaufen konnte beginnen. Das beschrieb Ignjatovic treffend: ″Das war ein fast perfektes Spiel von Trier. Sie haben getroffen, wie sie wollten. Mit der Shotclock oder mit der Hand im Gesicht. Diese Niederlage ist für uns auch in der Höhe nicht unverdient.″

Sein Pendant Marco van den Berg mochte seinen Schützlingen die gute Leistung zwar nicht absprechen, war aber deutlich bemüht, auf die Euphoriebremse zu treten: ″Wir sind auf einem guten Weg, aber längst nicht alles war gut heute. So haben wir gegen Pick-and-Roll oft nicht gut verteidigt. Zufrieden war ich mit der Reboundarbeit und wie wir die Passwege zugemacht haben, um die Würfe von den Außenpositionen zu erschweren.″ Das gelang eindrucksvoll. Keiner der acht Heidelberger Dreierversuche war erfolgreich.

Nicht zufrieden war Triers Coach auch mit der Zuschauerresonanz. 1.777 Zuschauer sind zu wenig. Den Einwand, dass das Fußball-WM-Qualifikationsspiel sich negativ ausgewirkt habe, ließ er nicht gelten. Sein Kollege zeigte sich daraufhin verwundert. Er fand die Kulisse gut und fügte an: ″Ich würde mich freuen, wenn wir mal 1.000 Zuschauer in die Halle bekämen.″

Statistik

Römerstrom Gladiators Trier – MLP Academics Heidelberg 84:46 (38:24)

Trier: Kevin Smit (0 Punkte/2 Rebounds/0 Assist), Rupert Hennen (0/1/1), Kilian Dietz (0/2/0), Simon Schmitz (9/1/4), Thomas Grün (7/1/2), Nils Maisel (5/2/0), Ryan Nicholas (7/4/2), Johan van Zegeren (12/5/0), Johannes Joos (2/3/0), John Eggleston (8/7/5), Sebastian Herrera (10/2/2), Brandon Spearman (24/6/2).

Heidelberg: Niklas Würzer (2/2/0), Vance Hall (12/2/2), Christoph Rupp (0/2/0), Hrovje Kovacevic (2/1/2), Devin White (12/5/1), Niklas Ney (1/1/0), Philipp Heyden (11/6/0), Bernard Thompson (4/0/1), Albert Kuppe (2/4/0), Moritz Nägele (0/0/0).

Spielverlauf: 5:6 (3.), 15:9 (6.), 21:14 (10.), 23:18 (13.), 30:20 (16.), 38:24 (Halbzeit); 38:31 (23.), 44:35 (26.), 56:36 (30.), 68:39 (33.), 74:44 (36.), 84:46 (Ende)

Schiedsrichter: Moritz Krüper/Lukas Fröhlich/Kerstin Kammann – Zuschauer: 1777