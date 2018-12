Trierer Bands für Wunschbrunnenhof 2019 gesucht

TRIER. Inmitten einer der schönsten Open-Air-Locations von Trier geht die Konzertreihe Wunschbrunnenhof in die vierte Runde. In einem Publikums-Wettbewerb wird die Gewinnerband ermittelt, die am 31. August als Headliner auf dem Abschlussfestival auftritt. Zudem wird es auch wieder einen Wettbewerb für junge Nachwuchsbands geben.

Von Rock, über Folk, bis hin zu Jazz: In Trier gibt es eine vielfältige Musikszene. Der Wunschbrunnenhof bietet seit 2016 erfahrenen Bands, aber auch Newcomer-Bands aus der Region eine Bühne. Und zwar im wunderschönen Ambiente des Brunnenhofs neben der Porta Nigra. Vom 17. Juli an treten dort jeden Mittwoch Bands auf, die in einem Publikums-Wettbewerb ausgesucht wurden. Die Gewinnerband spielt am Samstag, 31. August, beim Abschlussfestival als Headliner.

Neben erfahrenen Bands wird auch Newcomer-Bands die Möglichkeit gegeben, auf der Bühne im Brunnenhof aufzutreten. Eine vom Musiknetzwerk Trier unterstützte Jury sucht drei Bands aus, die beim Abschlussfestival am 31. August als Vorgruppe für den Sieger des Publikums-Wettbewerbs auftreten. “Wir ermutigen junge Bands aus der Region, sich zu bewerben. Der Wunschbrunnenhof bietet auch Bands ohne große Bühnenerfahrung die Möglichkeit, ihr Talent vor Publikum unter Beweis zu stellen”, sagt Carolin Körner, die bei der ttm die Konzertreihe organisiert.

Die Bewerbungsphase endet für beide Wettbewerbe am 7. Januar 2019. Alle Infos und Teilnahmebedingungen auf trier-info.de. (tr)



Drucken