Trierer Hallenbad erhält Public Value Award

TRIER. “Ökologischer Vorreiter mit überlegtem Konzept“ – so begründet die Jury der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e. V. die Auszeichnung für das Bad an den Kaiserthermen mit dem 3. Preis in der Kategorie “Hallen-, Kombi- und Freizeitbad“. Durch das konsequente Energiemanagement erreicht das 1931 errichtete und 1981 erweiterte Gebäude fast die Werte neu gebauter Bäder. […] Die hohen Besucherzahlen sind ein Beleg dafür, dass das Bad an den Kaiserthermen von den Menschen gut angenommen wird, so die Urteilsbegründung.

“Die Jury würdigt unser Hallenbad als gesellschaftlich relevanten Standort. Damit bestätigt sie unser Eindruck und belegt, dass das Bad seine Rolle als Ort des Sports und der Begegnung für die Stadt Trier und die gesamte Region ausgezeichnet erfüllt. Und das auch im Vergleich mit anderen Bädern“, kommentiert Oberbürgermeister und SWT-Verwaltungsratsvorsitzender Wolfram Leibe die Auszeichnung.

“Besonders gefreut haben wir uns, dass die Jury die Vielfältigkeit unseres Hauses so positiv bewertet hat. Bei uns läuft der allgemeine Badebetrieb parallel zum Schul- und Vereinssport. Darüber hinaus bieten wir mit unserem separaten Springerbecken, der Riesenrutsche, dem Kinderbecken und nicht zuletzt dem Saunagarten zahlreiche Möglichkeiten für Spaß und Erholung“, so Stadtwerke-Vorstand Arndt Müller. Die umfangreichen Fitnesskurse, die im Eintrittspreis enthalten sind, bestätigen den ganzheitlichen Ansatz zur Förderung von Sport und Bewegung für alle.

Auch in Sachen Energiemanagement konnten die Verantwortlichen des Bades punkten: vom Einsatz eines Blockheizkraftwerks zur effizienten Erzeugung von Wärme und Strom über die komplette Umrüstung auf LED-Beleuchtung bis hin zum Aufbau eines netzwerkgestützten Energiemanagementsystems. „Als Betrieb eines Energieversorgungsunternehmens haben wir schon früh ein internes Energiecontrolling eingeführt und dieses konsequent ausgebaut. So waren wir im August 2007 auch deutschlandweit das erste Hallenbad mit Energieausweis. Dieses vorbildliche Energiemanagement wurde bei einer Zertifizierung im vergangenen Jahr zuletzt hervorgehoben“, freut sich der zuständige Bereichsleiter Werner Bonertz.

Die festliche Preisverleihung hat im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung der internationalen Fachmesse “interbad“ am 23. Oktober 2018 in Stuttgart stattgefunden. (tr)



