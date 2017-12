Trierer Kinderweihnacht im Dom

TRIER. Am Sonntag, 17. Dezember, 16 Uhr, laden die Dommusik Trier und die Grundschule am Dom zur 6. Trierer Kinderweihnacht ein. Das Krippenspiel mit traditionellen und neuen Advents- und Weihnachtsliedern ist nach den Aufführungen in den vergangenen fünf Jahren mittlerweile zur Tradition herangewachsen und wurde mit dem MUSIKUS 2015 des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Die Aufführung findet dieses Jahr erstmals im Trierer Dom statt.

150 Kinder des Mädchenchors am Trierer Dom (Vor- und Aufbauchor), der Trierer Domsingknaben (Vorchor und Knabenstimmen) und der Singklassen der Grundschule am Dom unter der Leitung von Domkantorin Christina Elting, Domkapellmeister Thomas Kiefer und dem Assistent der Dommusik, Timo Uhrig, werden die Aufführung sängerisch und schauspielerisch gestalten, und auch das Publikum darf bei vielen Liedern gesanglich einstimmen.

Der Eintritt ist frei. Es gibt eine Türkollekte. (tr)



