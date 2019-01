Trierer Kripo fahndet nach Tankstellen-Räubern

TRIER. Am Mittwoch, 19. September 2018, verübten zwei bisher unbekannte Täter in der Zeit zwischen 0.16 Uhr und 0.18 Uhr einen Überfall auf die ARAL-Tankstelle in der Ostallee 22 in Trier.

Dabei betraten die maskierten Männer, die jeweils mit einer schwarzen Pistole bewaffnet waren, kurz nach Mitternacht die Tankstelle. Sie bedrohten die alleine im Verkaufsraum anwesende Angestellte und forderten die Herausgabe von Bargeld. Einer der Männer sprach möglicherweise mit einem arabischen Akzent. Nachdem die 56-Jährige die Tageseinnahmen herausgegeben hatte, flüchteten die Männer. Während des Überfalls hielt sich ein weiterer Mann vor dem Verkaufsraum auf, offenbar stand er “Schmiere”. Einer der Täter flüchtete in Richtung Balduinstraße, die anderen beiden liefen in Richtung Palastgarten davon. Alle drei Täter waren schwarz gekleidet und mit dunklen Schals maskiert.

Bereits am 17. September 2018 kam es um 23.52 Uhr zu einem versuchten schweren Raub auf die TOTAL-Tankstelle in der Eurener Straße 92 in Trier-West. In diesem Fall betraten ebenfalls zwei dunkel gekleidete und vermummte Männer den Verkaufsraum der Tankstelle. Die Angestellte und ein Kunde wurden mit einer schwarzen Pistole, eventuell einer Beretta M 92, und mit einem Messer bedroht. Die Täter forderten auch hier die Herausgabe von Bargeld. Nachdem die Angestellte in einen Nebenraum flüchtete, verließen die Räuber das Tatobjekt ohne Beute.

Beide Taten wurden offensichtlich von denselben Tätern oder Tätergruppierungen begangen. Diese Erkenntnis ergibt sich neben der räumlichen- und zeitlichen Nähe der Taten, aus den Zeugenaussagen und den Personenbeschreibungen der Tankstellenmitarbeiter sowie der an den beiden Tatorten gesicherten Videoaufnahmen der Überwachungskameras an den Tankstellen. Auffallend ist dabei insbesondere, dass zwei der Täter bei den Überfällen die gleiche Kleidung trugen. Einer war bekleidet mit einer schwarzen Sporthose die weiße Streifen aufwies und mit einer großen “6” beflockt war. Der andere Täter trug eine dunkle Winterjacke mit hellem Pelzbesatz.

Die bisherigen Ermittlungen zu den beiden vorliegenden Raubdelikten erbrachten keinen Hinweis auf die Täter. Daher fahnden die Ermittler der Kriminalinspektion Trier mit Fotos aus den Überwachungskameras und bitten Zeugen, sich zu melden. Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 0651 / 9779-2253 oder 2290. (tr)



