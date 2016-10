Trierer Linke gründen eigenen Stadtverband

TRIER. Am vergangenen Samstag hat der neu gegründete Stadtverband der Linken in Trier seinen ersten Parteitag abgehalten. Im Juli hatte der bisherige Kreisverband Trier-Saarburg beschlossen, sich zum 1. Oktober in den Stadtverband Trier und den Kreisverband Trier-Saarburg aufzuteilen. Ziel ist es nach Parteiangaben, ″so flächendeckender und gezielter linke Politik betreiben zu können″.

Der frisch gewählte Vorstand des Stadtverbands setzt sich wie folgt zusammen: Der neue Stadtvorstand wird von Katrin Werner (Bundestagsabgeordnete) und Micha Worms (Angestellter) geleitet. Zur Schriftführerin wählten die Mitglieder Jessica Kreutz (Angestellte) und zum Schatzmeister Matthias Koster (Finanzwirt). Der Vorstand wird durch die Beisitzer Uschi Weiland, Kai Follmann, Heike Mauer und Jörg Johann komplettiert.

″Ich bin überzeugt, dass es uns mit diesem Stadtvorstand gelingen wird, erfolgreich den anstehenden Bundestagswahlkampf zu führen und die Linksfraktion im Stadtrat in ihrer Arbeit zu unterstützen″, so die Vorsitzende Katrin Werner.

Ergänzend fügt der zweite Vorsitzende Micha Worms hinzu: ″In Trier liegt weiterhin vieles im Argen. Sei es die katastrophale Wohnungssituation, der jahrzehntelange Verzicht auf Investitionen in die grundlegende Infrastruktur oder die desolate Finanzsituation der Stadt. Hier braucht es eine starke linke Stimme, damit die Schwächsten der Gesellschaft nicht unter die Räder geraten. Genau diese Stimme wollen wir sein.“

Außerdem wählten die Mitglieder die Delegierten des Stadtverbandes für den Landesparteitag und den Landesausschuss. (tr)