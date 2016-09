TRIER. Am Vorabend des katholischen Feiertages Allerheiligen findet am Montag, 31. Oktober, ab 18 Uhr die Trierer Nacht der Heiligen statt. 2016 beginnt genau zu diesem Termin das Reformationsjubiläumsjahr. Das abwechslungsreiche Programm findet in zwei Museen und den beiden größten Kirchen Triers statt.

Ausgehöhlte Kürbisse, Geisterkostüme und Süßigkeiten – auch in Trier ist der 31. Oktober heute von den Bräuchen der Halloween-Kultur geprägt. Vor diesem Hintergrund zeigen das Museum am Dom, das Rheinische Landesmuseum Trier, die Schatzkammer der Stadtbibliothek und das Stadtmuseum Simeonstift in dieser Nacht Kunstwerke und Schätze, um an den Ursprung des Festes Allerheiligen und auch an die Geschichte der Protestanten in Trier zu erinnern. Mit einem umfangreichen Programm für alle Altersgruppen laden die Museen gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde Trier zu einem nächtlichen Rundgang ein: Von 19 bis 23 Uhr finden Führungen, Vorträge und Mitmachaktionen in den Museen und im Dom statt, ab 18 Uhr ist die Evangelische Kirche zum Erlöser – Konstantin-Basilika – geöffnet.

Das Team des Museums am Dom bietet im nahegelegenen Dom St. Petrus Führungen zu den Kunstwerken des Gotteshauses an. Im Blick sind der reichgeschmückte barocke Allerheiligen-Altar, der zahlreiche Statuen von Heiligen zeigt. Weitere Führungen geben Einblicke in den Domschatz, erläutern den Greiffenklau-Altar und thematisieren den Heiligen Rock. Alle Beiträge nehmen Bezug auf die Reformationszeit.

Im Rheinischen Landesmuseum Trier beleuchtet ein Themenparcours die zentralen Aspekte des "Heiligen Trier" von der Spätantike bis zum Mittelalter. Führungen zu Orten der Verehrung von der Antike bis ins Mittelalter und zu den ersten Heiligen in Trier runden das Programm ab. Der Aufstieg des Christentums von den frühchristlichen Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts wird in einer weiteren Führung thematisiert.

Die Schatzkammer der Stadtbibliothek Trier legt den Schwerpunkt ihrer Führungen auf Heilige und die Heiligenverehrung. Hier erhalten Interessierte Informationen zu mittelalterlichen Handschriften und ausgewählten Schätzen des jüngsten Museums der Museumsstadt. Der Blick wird beispielsweise auf das Ada-Evangeliar, einen Bilderzyklus zum heiligen Willibrord oder die Heiligenlegende des Werner von Bacharach gerichtet.

Im Stadtmuseum Simeonstift werden Kurzvorträge angeboten. Unter dem Titel "Nicht schweigen vor dem Nazi-Unrecht" wird an den evangelischen Pfarrer Klaus Lohmann (1910-2002) erinnert. Im Blick sind weiterhin Künstler der Reformationszeit sowie die Geschichte der protestantischen Minderheit in Trier. Eine Führung zu paranormalen Phänomenen in der Kunst, wie Engel, Geister und Visionen, rundet das Programm ab.

Nacht der offenen Kirche

Am 31. Oktober 2016 eröffnet die Evangelische Kirche das Reformationsjubiläumsjahr. Denn 2017 jährt sich zum 500. Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luthers. Die Evangelische Kirchengemeinde Trier nimmt den Tag zum Anlass, mit einem abwechslungsreichen Programm in der Ev. Kirche zum Erlöser – Konstantin-Basilika – die Feierlichkeiten zu beginnen. "Son et lumière“ eröffnet den Abend mit Musik und Licht. Nach einem musikalischen Gottesdienst mit Musik aus fünf Jahrhunderten und einer Performance mit Orgel und Tanz wird die Basilika zum klingenden Raum mit dem Posaunenchor Trier und einer Jazz-Combo. Nachtgedanken von Menschen aus Politik, Kultur und Kirche stellen das gesprochene Wort in den Mittelpunkt. Anschließend lädt die Gemeinde zum nächtlichen Evensong ein, der unter anderem vom Kathedraljugendchor des Trierer Doms gestaltet wird. Im Zelt vor der Basilika ist bei Speisen und Getränken Raum zur Begegnung und Gespräch gegeben.

Das Programm beginnt um 18 Uhr in der Konstantin-Basilika, hier ist der Eintritt frei. Die Nacht der Heiligen findet von 19 bis 23 Uhr in den Museen bzw. im Dom statt. Ein Kombiticket kostet fünf Euro, Besucher bis 25 Jahre haben freien Eintritt.