Trierer proTRon in München gelandet

MÜNCHEN/TRIER. Das brennstoffzellengetriebene Prototypenfahrzeug proTRon IV hat einen neuen, würdigen Platz. Frank Steinbeck, Kurator Straßenverkehr, übernahm das Forschungsfahrzeug im Verkehrszentrum des Deutschen Museums als Stiftung der Hochschule Trier von Professor Hartmut Zoppke, der dazu mit einer Delegation des “Team proTRon” angereist war. Damit wird das Fahrzeug im Originalzustand zu einem Stück dokumentierter deutscher Technikgeschichte. Gleichzeitig wird diese technische Leistung Trierer Ingenieurstudierenden einer großen Zahl interessierter Besucher zugänglich gemacht und der Erhalt eines guten Zustands wird dauerhaft sichergestellt.

Das Fahrzeug ist mit einer realisierten Reichweite von umgerechnet 3.465 km/Liter Superkraftstoff ein praktischer Beleg dafür, welche Effizienz in einem PKW erreicht werden kann und gleichzeitig dafür, wie groß der Abstand des technisch Machbaren zu den Fahrzeugen ist, die heute auf den Straßen fahren. Es ist das erste Auto im Bestand des Deutschen Museums mit Brennstoffzellenantrieb.

Die erste Version dieses Prototypenfahrzeugs wurde 2006/2007 von einem studentischen Projektteam mit Unterstützung von Professoren der Hochschule Trier für eine Teilnahme an internationalen Energieeffizienz-Wettbewerben entwickelt und seither bis zur aktuellen Version kontinuierlich weiter optimiert. Dabei kamen sowohl der letzte technologische Stand bezüglich Leichtbau, Aerodynamik, Brennstoffzellentechnik und elektrischer Antriebstechnik zum Einsatz als auch Entwicklungsmethoden, wie sie heute im industriellen Automobilbau üblich sind. Der proTRon IV war und ist international eines der erfolgreichsten Fahrzeuge dieser Wettbewerbe. Die Erfolgsgeschichte der Hochschule Trier bei Wettbewerben wurde vom proTRon AERIS, einem innovativen zweisitzigen Fahrzeug, fortgesetzt und noch gesteigert.

2016 hat das Team proTRon seine Teilnahme an den Wettbewerben eingestellt, weil es sich mittlerweile vollständig auf die Entwicklung eines leichten, hocheffizienten viersitzigen Elektroautos für den Straßenverkehr konzentriert, den proTRon EVOLUTION, der als Fahrzeug der Klasse M1 auch zulassungs- und serienfähig sein soll. Viele technische Schwerpunkte und Prinzipien, die in den Fahrzeugen proTRon IV und proTRon AERIS entwickelt und optimiert wurden, kommen dabei in modifizierter Form zur Anwendung. Der Virtual Rollout des neuen proTRon EVOLUTION fand Ende 2016 statt. (tr)



