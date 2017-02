Trierer sind keine Raser oder Verkehrsrowdys

TRIER. Seit die Stadt Trier die Geschwindigkeitsüberwachung selbst vornimmt, mehren sich die Stimmen derer die behaupten, die Stadt wolle damit nur ihre notorisch klammen Kassen auffüllen. Mit großem Interesse sah der Dezernatsausschuss III nun auch dem Jahresbericht der Kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung entgegen. Und siehe da: ‟Die Trierer Bürger sind keine Raser oder Verkehrsrowdys‟, bescheinigte Manfred Rosenkränzer vom Ordnungsamt.

Ganze 2.115 Stunden waren die mobilen Geschwindigkeits-Messanlagen im vergangenen Jahr in Betrieb. Dabei wurden 823.000 Autos erfasst und gemessen, lediglich knapp zehn Prozent – exakt 81.970 – der Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs. Davon waren knapp 50.000 Fahrer bis zu zehn Stundenkilometer zu schnell, weitere 20.300 überschritten die Geschwindigkeit um bis zu 15 km/h. Lediglich 570 Fahrer waren mehr als 30 km/h schneller als erlaubt. Für sie bedeutete das ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro sowie ein Fahrverbot. ‟Die allgemeinen Beobachtungen gehen dahin, dass die Verkehrskontrollen und die damit verbundene Berichterstattung das Fahrverhalten positiv beeinflussen und sich die Beanstandungsquote verringern wird‟, so Rosenkränzer Erste Beweise für seine These sieht er in der Auswertung des Monats Dezember, wo es mit einem Wert von 6,6 Prozent erstmals einen deutlichen Rückgang gegeben habe. (rl)

