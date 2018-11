TRIER. Vier Jahre lang war das Trierer Kinder- und Familienbüro (Triki-Büro) am Simeonstiftplatz zu finden. Seit dem 1. November öffnet die Anlaufstelle für Trierer Familien in der Zuckerbergstraße 30 ihre Türen. Der barrierefreie Eingang in der Salvianstraße ermöglicht jedem Zugang zu vielfältigen Informationen rund um Betreuungsmöglichkeiten, Elternbriefen, Kultur- und Sportangeboten, Spielideen für Kindergeburtstage und dem riesigen Brettspiel- und Spielekofferverleih. Das Triki-büro ist montags, mittwochs und freitags von zehn bis zwölf und 15 bis 17 Uhr geöffnet. Telefonisch ist es unter der Nummer 0651/718-4546 zu erreichen und online auf triki.de.



