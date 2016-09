Trimmelter Hof – Junge Frau angefahren

TRIER. Eine junge Frau ist am Montagmorgen im verkehrsberuhigten Bereich (Tempo 10) "Am Trimmelter Hof" von einem Autofahrer angefahren worden. Der Unfall ereignete sich gegen neun Uhr, als die 16-Jährige die dortige Fußgängerüberquerung benutzte, um den Bus zu erreichen. Der Fahrer des Autos stieg zunächst aus, um sich nach dem Befinden der jungen Frau zu erkundigen, fuhr dann jedoch in Richtung Tarforst weiter. Zuvor war er aus Olewig gekommen. Bei dem Wagen soll es sich um einen dunklen Ford handeln. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiwache Innenstadt. (tr)

