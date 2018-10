Trockene und sichere Abstellplätze für das Fahrrad

TRIER. Die von den Stadtwerken (SWT) errichtete Fahrradgarage am Hauptbahnhof ist nach einer fünfmonatigen Bauzeit fertiggestellt. Ab sofort können Radfahrer dort ihr Velo sicher abstellen. Und damit die Trierer die Einrichtung auch kennenlernen, wird in den ersten zehn Tagen das Parken dort kostenlos sein.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe ist froh, fast am Ziel zu sein. Fast, weil der Bürgerservice, der nebenan die Räume beziehen und dort auch eine Werkstatt betreiben wird, vermutlich erst gegen Ende des Jahres einziehen wird. Und auch die im Komplex enthaltenen Büroflächen für die Bundespolizei sowie eine große WC-Anlage werden erst in den kommenden Wochen fertiggestellt sein. Mit der Fahrradgarage aber sei eine der wichtigsten sichtbaren Dienstleistungsprojekte der SWT für die Bürger und Gäste der Stadt fertiggestellt, stellte der OB bei der offiziellen Vorstellung am Mittwoch fest. Sein besonderer Dank galt neben Baudezernent Andreas Ludwig und dem Stadtrat, der sich fraktionsübergreifend für dieses Gebäude eingesetzt hatte, insbesondere den SWT.

Sehr gute Ergänzung für das Mobilitätsangebot

Einen kleinen Seitenhieb in Richtung Deutsche Bahn konnte sich das Stadtoberhaupt aber nicht verkneifen. Er erinnerte daran, dass vom Moment der ersten Gespräche bis zur Realisierung des Vorhabens sechs Jahre vergangen seien: “Ein Zeitraum, der den Bürgern heute kaum noch zu vermitteln ist.” Das neue Gebäude sei eine deutliche Aufwertung für den Bahnhofsvorplatz, der dringend einer Neugestaltung bedürfe. Da die Bahn dort offenbar nicht zu Potte komme, habe die Stadt schon mal wertvolle Vorarbeit geleistet.

“Die Fahrradgarage ist eine sehr gute Ergänzung für unser Mobilitätsangebot am Bahnhof”, stelle der OB fest. Unterschiedliche Zielgruppen könnten jetzt mit dem Rad zum Bahnhof kommen, wo es trocken und sicher aufbewahrt werde. Von der Garage aus könne man dann auf andere Mobilitätsformen wie Bus, Bahn oder Carsharing umsteigen.

Auch die Preise für die Zeit nach der Kennenlern-Phase sind bereits bekannt. Ein Platz kostet einen Euro am Tag und sieben Euro für einen Monat. Für ein ganzes Jahr werden lediglich 70 Euro berechnet. Tagestickets können vor Ort mit Bargeld am Automaten gezogen werden, regelmäßige Nutzer erhalten dann ihre Monats- oder Jahreskarte im City-Parkhaus im Kundenzentrum der SWT Parken GmbH.

Raum für 160 Fahrräder

Im Inneren der Fahrradgarage befinden sich auf zwei Ebenen 160 Fahrradständer, auf denen das Rad geparkt wird. Darüber hinaus gibt es zehn große Boxen für besonders wertvolle Fahrräder und 18 Schließfächer für die Akkus von e-Bikes oder Pedelecs. Diese Boxen sind mit Steckdosen ausgestattet, so dass die Nutzer später die Garage mit frisch aufgeladenen Akkus wieder verlassen können. Wobei der Ladestrom bereits im Mietpreis enthalten ist.

Der Zugang zur Abstellanlage ist mit dem Ticket rund um die Uhr möglich. Überwacht wird die Garage durch eine im Inneren angebrachte Kamera.

Nicht ohne Stolz weist SWT-Architekt Christian Reinert darauf hin, dass die an der Fassade befindlichen Platten auf Basaltbasis entstanden und zu 100 Prozent recycelbar sind. Für die Wärme und Stromversorgung der Fahrradstation komme erstmals eine Kombination aus Brennstoffzelle und Brennwertkessel zum Einsatz. Gerade im kleineren Leistungssegment entwickle sich die Brennstoffzelle immer mehr als Alternative zur herkömmlichen Brennwerttechnik, was sowohl für den gewerblichen Einsatz wie auch für Privathaushalte gelte. Einen zusätzlichen Umweltvorteil, so Stadtwerkechef Arndt Müller abschließend, werde später noch das dann in der Eifel selbst produzierte CO2-neutrale Erdgas bringen. (-flo-/tr)



