ttm – Erst Eis, dann Käthler

TRIER. Die Umstrukturierung der “Trier Tourismus und Marketing GmbH” (ttm) nimmt konkrete Formen an: Zum 1. April übernimmt Norbert Käthler die Geschäfte der Gesellschaft (der reporter berichtete). Bis dahin wird Dirk Eis die ttm als Geschäftsführer kommissarisch leiten. Eis arbeitet seit seinem Wechsel vom Stadttheater zurück ins Rathaus in der Abteilung Zentrale Dienste/Finanzen im Dezernat I des Oberbürgermeisters unter Elmar Kandels. Dem kommissarischen Geschäftsführer steht mit Hans-Albert Becker nun noch ein Prokurist zur Seite. Kulturamtsleiter Roman Schleimer ist als Prokurist inzwischen ausgeschieden. Schleimer war maßgeblich für den Eklat um die abgesagte Tanz-Performance NeroHero verantwortlich. Damit setzt Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) seine Anstrengungen, die ttm als eigenständige Gesellschaft von der städtischen Verwaltung zu trennen, weiter fort. Im Sommer hatte Leibe als Chef des Aufsichtsrats eingegriffen, nachdem die ttm in massive finanzielle Turbulenzen geraten war. Nur sogenannte Forderungsrückstellungen (Rangrücktritte) hatten den Gang zum Insolvenzgericht verhindert. Bis zu seiner Abwahl war Ex-Dezernent Thomas Egger (SPD) Geschäftsführer der Gesellschaft.

Zum Glück für die ttm gab es das Theater. Denn die massiven Probleme der Gesellschaft standen in den vergangenen Monaten stets weit im Schatten des ausufernden Theater-Skandals. So konnte Leibe seine Umstrukturierungen in aller Ruhe und fast unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit vornehmen. Dabei stand noch vor kurzem nicht weniger als die Zukunft der gesamten ttm auf dem Spiel. Die Überschuldung der Gesellschaft und der Gang zum Insolvenzgericht ließen sich nur durch sogenannte Rangrücktritte vermeiden – ein durchaus legaler Schachzug des Stadtchefs, der auch die Zustimmung des Rates fand.

Mit den Rangrücktritten verzichtete die Stadt einstweilen auf eigene Forderungen gegenüber der ttm. Hätte das Rathaus diese Rangrücktritte nicht vollzogen, wären nach dem GmbH-Recht Automatismen in Gang gesetzt worden. Die bilanzielle Überschuldung hätte zwingend zum Insolvenzantrag führen müssen, weil ansonsten der Straftatbestand der Insolvenzverschleppung gegeben gewesen wäre. Die Insolvenzverschleppung hätte schließlich eine Anklage gegen Geschäftsführer Thomas Egger sowie die beiden Prokuristen Roman Schleimer und Hans-Albert Becker nach sich gezogen. Insolvenzantrag und Anklage wollte Leibe unter allen Umständen vermeiden, denn die ttm vermarktet nicht nur Trier als touristischen Hotspot, auch 40 Arbeitsplätze wären bedroht gewesen. Deswegen hatte Leibe den Parteifreund Egger gezwungen, die Geschäftsführung zum 31. Dezember niederzulegen.

Eis übernimmt kommissarisch

Mit der Abwahl Eggers und dem zeitlichen Übergang bis zum 1. April, wenn Käthler übernimmt, musste nach GmbH-Recht ein neuer Interims-Geschäftsführer gefunden werden. Die Wahl Leibes fiel auf Eis, den der Stadtchef im Frühjahr aus dem Theater herausgeholt hatte. Eis war in der geplanten Theater-AöR als stellvertretender Intendant für Finanzen vorgesehen. Nach massiven Differenzen mit Ex-Intendant Karl Sibelius hatte der 38-Jährige jedoch um seine Versetzung gebeten, der Leibe schließlich entsprach. Im Herbst scheiterte die Rückkehr Eis’ ans Theater daran, dass Herbert Müller statt Jörg Jansen neuer Verwaltungsdirektor am Theater wurde. Jansen wollte Eis als Controller an seiner Seite haben. Das war auf den vehementen Widerstand von Egger und Sibelius gestoßen. Inzwischen arbeitet Ralf Bollig, Ex-Geschäftsführer der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft (MVG) Trier (Arena), als Controller Müllers am Theater.

Eigene Akzente will Eis bis zum Amtsantritt Käthlers nicht setzen. “Mir geht es darum”, sagte der 38-Jährige am Montag vor der Presse, “in enger Abstimmung mit Norbert Käthler die finanzielle Situation zu ordnen, um damit die bestmögliche Basis für den Übergang herzustellen.” Eis wird dem dann neuen Geschäftsführer noch vier Wochen beratend zur Seite stehen, ehe er zu den Zentralen Diensten ins Rathaus zurückkehrt.

Käthler wechselt von Karlsruhe aus an die Mosel. In der Fächerstadt am Rhein leitete der 51-Jährige, der in Trier studierte, die “Stadtmarketing Karlsruhe GmbH”. Trier ist für Käthler “ein touristisches Schwergewicht”. Seine Ideen und Vorstellung umriss der studierte Volkswirt und Theologe am Montag: Schwerpunkte sollen das digitale Marketing, der Aufbau einer neuen digitalen Struktur sowie von Netzwerken als Knotenpunkte sein. “Wir wollen nicht Marketing für die Stadt, sondern gemeinsam mit der Stadt machen”, betonte er.

Kein Personalabbau

Laut Leibe lagen der Stadt mehr als 50 Bewerbungen für die Egger-Nachfolge als ttm-Geschäftsführer vor. Im dreistufigen Auswahlverfahren fiel die Entscheidung schließlich auf Käthler, der vom Aufsichtsrat der ttm einstimmig nominiert und vom Stadtrat ohne Gegenstimme engagiert wurde. Mit dem Mann aus Karlsruhe will Leibe die Professionalisierung der ttm auch personell vorantreiben. Denn noch subventioniert das Rathaus die Gesellschaft jährlich mit 2,1 Millionen Euro. Leibes Credo: “Wir brauchen nicht nur Umsatz, sondern Profit!” Somit sind Zielrichtung und Auftrag für Käthler klar definiert: Er soll die Entflechtung zwischen Verwaltung und Tourismus-Gesellschaft vollziehen und die ttm strategisch nach unternehmerischen Aspekten ausrichten.

“Die ttm”, so Leibe, “ist nicht für den Weihnachtsmarkt oder das Altstadtfest gegründet worden, sondern für die touristische Vermarktung der Stadt.” Mehr als vier Millionen Tagestouristen und 800.000 Übernachtungen jährlich bedeuten für Käthler “eine Wertschöpfung zwischen 200 und 300 Millionen Euro für die Stadt pro Jahr”. Trier gehöre zu den sogenannten “Schwarmstädten” in Deutschland mit “spannenden Potenzialen”. Seinen Wechsel aus der badischen Metropole Karlsruhe an die Mosel begründete Käthler denn auch mit “dem Gestaltungsraum, den ich künftig hier haben werde”.

Personell soll die ttm derzeit nicht weiter verschlankt werden. “Wir haben dreieinhalb Stellen zurück ins Rathaus verlegt”, so Leibe, “weil auch das ehrlicher ist.” Schließlich soll die klare Trennung zwischen Verwaltung und ttm die Effizienz der Gesellschaft steigern. Personalabbau ist jedoch nicht geplant. “Weil wir das Know How der Mitarbeiter brauchen”, betonte der OB, “sie sind das Gesicht der ttm.” Jetzt sei die Frage, wie die touristische Vermarktung in Zukunft aussehen solle, so Käthler. “Da gibt es glücklicherweise einen politischen Grundkonsens in der Stadt, der uns bei der Entwicklung hilft.” (et)