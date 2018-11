TRIER. Auf der Tagesordnung in der kommenden Sitzung des Dezernatsausschusses III am Dienstag, 20. November, 17 Uhr, Großer Rathaussaal, geht es unter anderem um den Betriebskostenzuschuss 2018 an die Trier Tourismus- und Marketing GmbH (ttm), Defibrillatoren zur ersten Hilfe bei Herzinfarkten im Stadtgebiet sowie um den Hochwasserschutz. Der Antrag der Grünen-Fraktion zu einer nachhaltigen, ökologischen und gerechten Gestaltung des Trierer Weihnachtsmarkts, den der Stadtrat am 6. November in den Dezernatsausschuss III verwiesen hatte, wird entgegen der Pressemeldung vom 9. November nicht im öffentlichen, sondern im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung am 20. November beraten. Das gilt auch für den Änderungsantrag der Linken. (tr)



