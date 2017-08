Türöffner-Tag der Sendung mit der Maus im Stadtmuseum

TRIER. Die Sendung mit der Maus öffnet am Dienstag, 3. Oktober, 15 Uhr, die Türen für Kinder im Stadtmuseum: Hast du dich immer schon mal gefragt, was wir an einem Montag machen, wenn das Museum geschlossen ist? Wo bewahren wir unsere Bilder auf, die nicht in den Ausstellungsräumen hängen? Wie arbeitetet ein Restaurator? Und was befindet sich hinter all den verschlossenen Türen im Museum? Mit einem Rätselheft begeben wir uns auf Entdeckungsreise, begleitende Eltern können sich in der Zwischenzeit die Ausstellungen anschauen. Am Ende darfst du selber noch ein eigenes Kunstwerk herstellen und mit nach Hause nehmen. Anmeldung unter 0651/718-1452 oder museumspaedagogik@trier.de. Der Eintritt ist frei. (tr)



Drucken