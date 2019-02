Tufa: Höhepunkte zwischen Sex und 60

TRIER. Samstagabend und der Fernseher – klingt spannend wie die zwanzigste Wiederholung eines Krimis. Mit einem ganz anderen Angebot tritt da die Tufa am morgigen Samstag um die Gunst der Zuschauer an.

Träumen Sie von verwegenem Sex auf dem Küchentisch,oder steht da der allzeitbereite Thermomix? Überfällt Sie abends um 22 Uhr gelegentlich eine merkwürdige Bettschwere? Fragen Sie sich beim Blick in den Spiehel: Botox ich oder nicht? Lösen Sie lieber Sudoku-Rätsel anstatt an Kamasutra, Tantra und fesselnden Sex zu denken?

Wenn Sie mindestens eine dieser Fragen mit Ja beantworten können,dann haben Sie das Ende Ihrer Jugend erreicht und sind reif für Angelika Beiers neues Programm. Angelika Beier spielt Fanny. Und Fanny ist eine Frau in den “Besten Jahren.“ Kein Wunder, sie ist in den besten, weil sie die Guten bereits hinter sich hat. Was aber waren die Höhepunkte ihres Lebens und das ihrer Freundinnen, die selbstverständlich auch wieder mit von der Partie sind? War es das Tantra-Seminar mit schmerzendem Hintern und Lichtsex?

Oder waren es Gisas Fesselspiele mit ihrem Willi , inclusive Feuerwehr? Tante Else, und ihre Leidenschaft für Callboys und dubiose Wetten? Mizzi’s Trip nach Afrika, wo die Jungs besonders knackig und schwarz sind? Oder Jessi die ein Geheimnis mit Georg Cloony teilt?

Und alle zusammen sind: Angelika Beier, humorvolle Vagabundin auf den Spuren etlicher Ausbrüche: gelungenen und missglückten, spannenden, absurden, bizarren, rasanten, komischen … gewürzt mit schaurig schönen Songs. Beier lädt ein: “Reißen auch Sie aus! Und wenn es nur für einen Abend ist. Gönnen Sie sich eine prickelnde und inspirierende AUSZEIT mit Fanny, denn das Leben ist zu schön, um es zuhause auf der Couch zu vertrödeln.”

Tufa, Großer Saal, 20 Uhr, Eintritt (Abendkasse) 13/16 Euro. (tr)



Drucken