Tufa: TreVirus – eine Krimisoap

TRIER. In Trier wird eine Steintafel aus dem 2. Jahrtausend v. Chr. gefunden, die beweisen soll, dass die Legende der Stadtgründung durch Trebeta stimmt. Trebeta, der mit Gefolgsleuten nach Europa floh, war der Sohn des sagenhaften Assyrerkönigs Ninus und der Chaldäerkönigin Semiramis.

Nun ist aber dieser Fund plötzlich verschwunden und eine Delegation aus syrischen und deutschen Agenten und Historikern suchen dieses Artefakt. Warum ist diese Tafel plötzlich verschwunden? Welche Interessen stecken dahiner, ein solch bedeutendes Relikt verschwinden zu lassen? Und wird dieser 15-kg-schwere behauene Stein die Geschichte der Deutschen nun neu schreiben?

Der unterhaltsame Film am Mittwoch, 14. Februar, läuft um 19.30 Uhr in der Tufa und nimmt seine Zuschauer mit auf eine spannende Reise durch die Zeit. Erzählt wird die Geschichte von 30 Protagonisten aus Trier, Syrien und dem Iran und führt an viele bekannte und historische Orte in Trier und Umgebung.

Idee u. Regie: Stefan Bastians. (tr)



