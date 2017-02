UBT fordert Verlängerung für “Blaue Lagune”

TRIER. Ende 2017 soll endgültig Schluss sein für die Aral-Tankstelle (“Blaue Lagune”) in der Ostallee. Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) spricht wie seine Vorgängerin Simone Kaes-Torchiani (CDU) von einem Anachronismus aus den 1950er Jahren. Die Tanke, beliebtes Ziel Trierer Nachtschwärmer, soll einer Grünfläche und neuen Radwegen weichen. Der Pachtvertrag mit der BP-Deutschland läuft Ende des Jahres aus. Das will die Unabhängige Bürgervertretung Trier (UBT) nun verhindern. Die UBT beantragt in der Stadtratssitzung am 8. März die Verlängerung des Pachtvertrages um weitere zehn Jahre. Mit ihrem Antrag, der dem reporter jetzt schon vorliegt, wollen die Unabhängigen den Stadtvorstand beauftragen, Verhandlungen mit der BP aufnehmen. Der Vertrag soll um zehn Jahre plus Option um weitere fünf Jahre verlängert werden. Im Gegenzug sei der Konzern bereit, sich an der Finanzierung des Radwegenetzes zu beteiligen und die Tankstelle zu modernisieren – etwa mit Ladesstationen für E-Autos und E-Bikes.

2011 kochte die Volksseele hoch, ein wahrer Shitstorm ergoss sich über das Rathaus, als bekannt wurde, dass die “Blaue Lagune” vor dem Aus steht. Verwaltung und Rat beugten sich schließlich dem öffentlichen Druck und verlängerten den Vertrag um weitere fünf Jahre bis Ende 2017. Eine erneute Vertragsverlängerung wurde hingegen nicht ins Auge gefasst. Von 2018 an soll der Stadtratsbeschluss vom 17. November 2011 greifen. Der sieht vor, das Areal zur Grünfläche mit eingeschlossenen Radwegen umzugestalten.

Dem widersetzt sich nun die UBT mit ihrem Antrag. Laut Fraktionschefin Christiane Probst ist die BP-Deutschland bereit, “die vorhandene Tankstelle durch eine wesentlich verbesserte, neue Tankstelle zu ersetzen sowie weitere Investitionen zur Verbesserung der Verkehrssituation, der Infrastruktur und zur Realisierung eines Radweges zu tätigen”.

Vier Punkte führen die Unabhängigen gegen das Auslaufen des Pachtvertrages an:

♦ die Vernichtung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen

♦ den Wegfall einer 24 Stunden geöffneten Tankstelle und eines Shops, deren Kunden nachweislich zu rund 80 Prozent aus der Stadt Trier kommen

♦ den Verzicht auf Einnahmen von derzeit rund 160.000 Euro jährlich auf Basis des aktuellen Pachtzinses plus Steuereinnahmen oder in den kommenden 15 Jahren den Verzicht auf rund drei Millionen Euro unter Einrechnung aller Effekte, etwa durch Erhöhung des Pachtzinses

♦ städtische Investitionen in erheblichem Umfang über mehrere Jahre, die weder im Doppelhaushalt 2017/2018 noch in der Prioritätenliste bis 2022 vorgesehen sind. Die dadurch möglicherweise zu erreichenden städtebaulichen Verbesserungen wären gering und blieben torsohaft, solange nicht die Christophstraße, die Friedrich-Ebert-Allee und der Porta-Nigra-Platz neu- und verkehrstechnisch umgestaltet sind

Aus Sicht der UBT ist der geplante Radweg in der Ostallee durch den Mittelstreifen “aus stadtplanerischen und finanziellen Gründen in den kommenden Jahren unter Beachtung der Prioritätenliste der anstehenden Haushaltsjahre nicht zu realisieren”. “Im Übrigen”, so Probst, “hält unsere Fraktion einen Radweg durch den Mittelstreifen der Ostallee für unangebracht. Viel sinnvoller wäre er links und rechts der Fahrbahnen. Die Aral ist bereit, sich an den Kosten einer solchen Lösung zu beteiligen.”

Heißt im Klartext: Das Unternehmen würde der Stadt erhebliche Kosten für die geplanten Radwege ersparen, sofern die BP dafür Planungssicherheit für die nächsten zehn bis 15 Jahre erhält. Danach soll die Tankstelle ohnehin in die Metternichstraße umziehen. Der Konzern ist laut UBT-Antrag auch zu weiteren Zugeständnissen bereit: So sollen die Parkplätze in Richtung Gartenfeld-Kreuzung wegfallen und der Platz so gestaltet werden, dass Ladeplätze für E-Autos und E-Bikes dort bereitgestellt werden. Dadurch werde die Infrastruktur der Stadt gestärkt, die Elektromobilität gefördert und die Innenstadt als Einkaufsziel und touristisches Ziel aufgewertet. Der vorhandene Baumbestand soll erhalten und wo erforderlich ergänzt werden, führt die UBT in ihrer Begründung aus.

Für Probst ist klar: “Wegen der finanziellen Situation der Stadt wäre es unverantwortlich, auf die möglichen Einnahmen aus einer Pachtverlängerung verzichten, auf die aus einer Verlängerung des Pachtvertrages resultierenden Ersparnisse an eigenen Investitionen und auf die von der Aral angebotenen Verbesserungen der Infrastruktur, der Elektromobilität und des Radwegebaus.”

Laut UBT sind auch die Beschwerden über Lärmbelästigungen durch Kunden, die sich in der Nacht vor allem mit Alkohol versorgten, “verstummt, weil die Tankstelle seit vier Jahren nach 22 Uhr keinen Alkohol mehr an Kunden ohne Fahrzeug verkauft”.

“Deswegen plädiert unsere Fraktion für den Erhalt der Tankstelle in der Ostallee in verbesserter Form und mit verbessertem Angebot”, so Probst. (et)



