UBT stellt sich deutlich verjüngt den Wählern

TRIER. Die UBT hat in einer Aufstellungsversammlung am Donnerstag vergangener Woche im Hotel Deutscher Hof ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtratswahl am 26. Mai nominiert. Christian Schenk wurde dabei mit 97,44 Prozent der Stimmen zum Spitzenkandidaten gewählt und zieht mit einer deutlich verjüngten Mannschaft in den Wahlkampf.

Der 38-jährige Schenk schwor in einer emotionalen Bewerbungsrede die anwesenden Mitglieder auf den kommenden Wahlkampf ein und versprach ein von Herz und Verstand bestimmtes und nicht zuletzt mit einer gesunden Portion Aggressivität behaftetes Auftreten. In seiner Rede bezog er Stellung zu aktuellen Themen und forderte einen bezahlbaren ÖPNV. Seine klare Position brachte er ebenfalls beim Thema “Bebauung Brubacher Hof” zum Ausdruck. Im Schulterschluss mit der gesamten UBT sprach er sich gegen eine Bebauung des Brubacher Hofes aus. Klar auch sein Bekenntnis zum Erhalt des Stadttheaters. Hier forderte er das Konnexitätsprinzip ein, das besagt, dass Aufgaben- und Finanzverantwortung zusammengehören, und wehrte sich gegen die Fremdsteuerung aus Mainz.

Auf die Besonderheit der kommenden Wahl wiesen der Ehrenvorsitzende Manfred Maximini und der Vorsitzende der UBT, Hans-Alwin Schmitz, die Mitglieder hin. Sie wiesen dabei auf die parallel zur Kommunalwahl laufenden Europawahl und deren negative Auswirkungen hin. Die Befürchtung der beiden Kommunalpolitiker: “Vermutlich ist für die Bürgerschaft nicht immer zu erkennen, was ist jetzt Europa- und was ist Kommunalwahl?”

Eurens Ortsvorsteher Hans-Alwin Schmitz verwies zudem in seinem Bericht auf die bürgernahe Politik der UBT. Und teilte dann mit, dass es im Mai ein Jubiläum der besonderen Art zu feiern gibt. Zusammen mit seinem Vater − jeder war 15 Jahre Ortsvorsteher − wolle er 30 Jahre Ortsvorsteher in Euren feiern.

Fraktionsvorsitzende Christiane Probst sprach in ihrem Rechenschaftsbericht zahlreiche Themen an und verwies noch einmal auf die von der UBT eingebrachte Petition zur Abschaffung der Anliegerkosten von Straßenausbaubeiträgen. Die Gebühren seien ungerecht und müssten von der Allgemeinheit getragen werden, da jeder Bürger die Möglichkeit habe, die Straße und den Bürgersteig zu benutzen. Deshalb müssten diese Gebühren abgeschafft und künftig einfache Bestandteile eines Landes- und Bundeshaushaltes werden. (tr)

Die Kandidaten der UBT

Die ersten drei Kandidaten erhielten eine dreifach-Nominierung, von Platz vier bis neun eine zweifach-Nominierung:

1. Christian Schenk, 2. Christiane Probst, 3. Hans-Alwin Schmitz, 4. Marco Berweiler, 5. Jörg Schädlich, 6. Margret Pfeiffer-Erdel, 7. Dieter Hardes, 8. Helga Schanz, 9. Thomas Reuter, 10. Harald Meyer, 11. Andreas Etteldorf, 12. Knut Hauschildt, 13. Werner Kuhn, 14. Frank Weiersbach, 15. Sarah Rosenkränzer, 16. Rolf-Jürgen Wiechers, 17. Norbert Henschel, 18. Reis Allar, 19. Hendrik Wisbar, 20. Manfred Schuster, 21. Axel Wagner, 22. Wolfgang Weber, 23. Katja Vera Braika, 24. Bruno Beer, 25. Franz Rudolf Maier, 26. Beate Schäfer, 27. Florian Pitsch, 28. Sarah Lorenz, 29. Wilhelm Herrig, 30. Hans-Rudolf Krause, 31. Jörg Funk, 32. Werner Pfeiffer, 33. Werner Alt, 34. Gerhard Franzen, 35. Gertrud Beer, 36. Marion Lorenz, 37. Christian Welter, 38. Anke Hanakam, 39. Dietmar Lieser, 40. Lothar Maximini, 41. Leonore Hardes, 42. Harald Thein-Regelin, 43. Hans-Josef Kirsch, 44. Hans-Joachim Lamberty. (tr)



Drucken