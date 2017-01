Über Burnout sprechen

TRIER. Burnout hat viele Facetten. Häufig schildern Betroffene ein Gefühl der totalen Erschöpfung und der inneren Leere. Sie fühlen sich psychisch und körperlich ausgelaugt. Dies sind zwei der möglichen Symptome. Welche Erfahrungen haben Menschen mit Burnout gemacht? Was hat ihnen geholfen? Eine Betroffene sucht Gleichbetroffene, um sich in einer Selbsthilfegruppe in Trier auszutauschen. Interessierte können sich unter Telefon 0651/141180 sowie per E-Mail unter kontakt@sekis-trier.de bei der Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle − kurz SEKIS − in Trier melden. (tr)

