Über eine Mio.Euro vom ruhenden Verkehr

TRIER. Die Zahl beeindruckt auf den ersten Blick: 1.235.000 Euro hat das Ordnungsamt im vergangenen Jahr bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs an Verwarnungs- und Bußgeldern eingenommen. Wie viel davon nach Abzug der Kosten übrig bleibt, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden, teilte Manfred Rosenkränzer dem Dezernatsausschuss III bei der Vorstellung der Jahresstatistik 2016 mit.

Über 80.000 Verwarnungen wurden ausgesprochen, davon waren knapp 35.000 Verstöße an Parkuhren und auf Parkplätzen mit Parkscheinautomaten. Auf den weiteren Plätzen folgen Parken im Bereich von Halte- und Parkverboten (19.300) und Parken auf Gehwegen /10.400). Laut Rosenkränzer ist die Zahl der Fälle in etwa identisch mit der der Vorjahre, was Petra Kewes (Bündnis 90/Die Grünen) zu der Frage veranlasste, ob sich das zusätzlich eingestellte Personal nicht ausgewirkt habe. Eine Frage, die der Mann vom Ordnungsamt mit dem Hinweis auf Ausbildung und Einarbeitung der neuen Kräfte sowie krankheitsbedingte Ausfälle bei den älteren Mitarbeitern nur bedingt bejahen konnte.

In diesem Jahr werde man die Überwachungsmaßnahmen noch verstärken, kündigte Rosenkränzer an. Drei Bereichre sollen dabei im Fokus stehen: Der Wochenmarkt auf dem Viehmarktplatz, der Samstagsmarkt auf dem Domfreihof und der ständige Markt auf dem Hauptmarkt, wo es immer wieder zu Klagen der Anwohner komme. Darüber hinaus sollen Fußstreifen das Parken in der Fußgängerzone kontrollieren und auch an Sonn- und Feiertagen soll es hier zu einer vermehrten Durchführung von Kontrollen kommen. (rl)

Drucken