Über Gehweg aus dem Staub gemacht

TRIER. Am gestrigen Mittwoch kam es in der Luxemburger Straße in Trier zu einem Verkehrsunfall, an dem zunächst vier Fahrzeuge beteiligt waren. Die 36-jährige Fahrerin eines weißen Audi A3 befuhr die Luxemburger Straße aus Richtung Igel und krachte auf Höhe einer Gärtnerei in einen vor ihr stehenden Ford. Dieser wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen davor stehenden VW Passat geschoben, der schließlich in einen BMW gedrückt wurde.

Davon unbeeindruckt, machte die Audifahrerin sich über einen angrenzenden Gehweg und Grünstreifen aus dem Staub. Hierbei touchierte sie erneut den VW Passat. Nach etwa 300 Metern stieß sie im dortigen Grünstreifen gegen eine Straßenlaterne und krachte in einer Kurve im Bereich der Moselauen erneut in einen VW Golf. Dieser wurde durch den Aufprall über die Gegenfahrbahn in eine angrenzende Grünfläche geschleudert. Etwa 100 Meter weiter blieb der stark beschädigte Audi schließlich dann stehen.

Die 37-jährige Unfallverursacherin sowie der 64-jährige Fahrer des Ford Fusion und die 51-jährige Fahrerin des VW Passat wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Zwei der Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde beschlagnahmt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. An allen fünf beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 70.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen noch.

Im Einsatz waren neben zwei Streifenwagen der Polizeiinspektion Trier auch ein Rettungswagen sowie ein Abschleppunternehmen. (tr)