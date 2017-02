Überfall in Ehrang – Polizei veröffentlich Phantombild

TRIER. Mit dem Phantombild eines Täters will die Polizei den Überfall auf einen Supermarkt-Mitarbeiter vom vergangenen Samstag, 11. Februar, in Trier-Ehrang aufklären. Zudem hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung ausgesetzt. Hinweise können auch vertraulich über ein Vertrauenstelefon mitgeteilt werden.

Zwei bisher unbekannte Männer hatten am vergangenen Samstagabend in der Ehranger Straße den 52-jährigen Supermarkt-Mitarbeiter angegriffen und schwer verletzt, als er als Letzter gegen 20.30 Uhr den Supermarkt verließ. Die beiden Täter flüchteten. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei besteht die Möglichkeit, dass sie in einen Bus am nahegelegenen Bahnhof eingestiegen und damit weggefahren sind.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlungen führen, hat die Staatsanwaltschaft Trier eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen und Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen. Die Belohnung kann ebenfalls unter Wahrung der Vertraulichkeit, etwa über einen Mittelsmann, ausgezahlt werden.

Für Menschen, die sich vertraulich an die Ermittler wenden wollen, ist ein so genanntes Vertrauenstelefon eingerichtet worden. Unter der Telefonnummer 0152/28854968 können Zeugen ohne Angabe ihrer Identität vertrauliche Mitteilungen machen.

Die Kripo fragt:

♦ Wer kennt den Mann auf dem Phantombild oder weiß wo er sich aufhielt oder derzeit aufhält?

♦ Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen im Bereich des Supermarktes und des Ehranger Bahnhofs gemacht?

♦ Wer hat Rufe oder Geschrei zur Tatzeit gehört?

♦ Möglicherweise haben auch Fahrgäste der Bahn etwas bemerkt, die sich zur Tatzeit am Ehranger Bahnhof aufhielten oder in einem Zug saßen, der am Bahnhof hielt oder dort vorbeifuhr.

Hinweise werden erbeten über das Vertrauenstelefon (0152/28854968) oder direkt an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2251 oder 0651/9779-2290. (tr)



