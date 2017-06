Umfrage der Verbraucherzentralen

TRIER. Das Gesetz sieht eine Gewährleistung von zwei Jahren vor. Geht die Waschmaschine jedoch nach etwas mehr als zwei Jahren kaputt, haben Verbraucher gegenüber Händlern keine Ansprüche mehr. Das ist ein Problem – insbesondere bei Produkten mit einer deutlich längeren Lebensdauer. Doch auch wenn Verbraucher innerhalb der Gewährleistungsfrist reklamieren, stoßen sie auf Hindernisse. Mit einer bundesweiten Umfrage wollen die Verbraucherzentralen erfahren, welche Probleme, Vorstellungen und Erwartungen Verbraucher rund um das Thema Gewährleistung haben.

Was kann also getan werden, wenn die Waschmaschine nach fünf Jahren den Geist aufgibt? Verbraucher müssen das Gerät meist auf eigene Kosten reparieren lassen oder gar austauschen. “Gerade bei Produkten, die eine Lebensdauer von zehn oder mehr Jahren haben können, ist es oft nicht nachvollziehbar, dass die Gewährleistung bereits nach zwei Jahren endet“, sagt Christian Gollner, Experte für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Ein weiteres Problem sind Händler, die versuchen, die Gewährleistungsrechte der Kunden zu umgehen. “Händler sind die ersten Ansprechpartner für Reklamationen“, erklärt Gollner. “Immer wieder kommt es aber vor, dass Händler Kunden an den Hersteller verweisen oder innerhalb der ersten sechs Monate nach Kauf behaupten, Verbraucher hätten kein Recht auf Gewährleistung, weil sie das Produkt selbst beschädigt hätten.“ Tatsächlich aber muss der Händler beweisen, dass der Schaden wirklich vom Verbraucher verursacht wurde und nicht schon beim Kauf vorlag.

Mit der Umfrage wollen die Verbraucherzentralen erfassen, welche Probleme bei der Reklamation defekter Geräte auftauchen. Die Umfrage läuft von 1. Juni bis 31. August. Sie ist unter diesem Link abrufbar und liegt in den Beratungsstellen aus. In Trier befindet sich die Beratungsstelle in der Fleischstr. 77 und ist immer Mo, Mi von 10 bis 15 Uhr, Do 10 bis 13 und 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Umfrage wird im Rahmen des Projekts “Wirtschaftlicher Verbraucherschutz“ vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gefördert. (tr)



