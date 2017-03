Umgestaltung am Rindertanzplatz

TRIER. Die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Rindertanzplatzes an der Ecke Sichelstraße beginnen am kommenden Montag, 3. April. Zunächst werden die Asphaltdecke und die Straßenentwässerung erneuert und der angrenzende Gehweg verbreitert. Ein kleinerer Teil der Fläche erhält einen Pflasterbelag: Hier werden neue Sitzmöglichkeiten geschaffen. Auf Initiative des Ortsbeirats Mitte/Gartenfeld wird das Mobiliar zu einem späteren Zeitpunkt durch zwei neue Info-Stelen ergänzt, die an die von diesem Areal aus deportierten Juden erinnern.

Während der Bauzeit von circa acht Wochen werden im südlichen Teil des Rindertanzplatzes 15 bis 20 Parkplätze gesperrt, die größtenteils mit Abschluss der Baumaßnahme wiederhergestellt werden. Sechs Parkplätze werden aufgrund der Umgestaltung dauerhaft entfallen. (tr)



