Umwelt schonen und Erkältung vermeiden

TRIER. Jährlich nehmen in der Region Trier nach Auskunft der Veranstalter bis zu 2500 Menschen an der Aktion “Autofasten” teil. Zur Eröffnung der 21. Auflage am Aschermittwoch kamen aber trotz besten Wetters, wenn auch bei eisigen Temperaturen, lediglich zwei Radfahrer mit ihren Drahteseln auf den Kornmarkt. Für die Organisatoren – die Katholische und die Evangelische Kirche, die Radstation des Bürgerservice Trier, die Lokale Agenda 21, der Verkehrsclub Deutschland VCD), der BUND für Umwelt und Naturschutz sowie der Allgemeinde Deutsche Fahrradclub (ADFC) – war das kein Beinbruch. Alle Repräsentanten zeigten sich sicher, dass auch das Jahr 2018 erneut ein Erfolg werden wird.

Von Rolf Lorig

Was, bitteschön, hat Autofasten mit der Fastenzeit zu tun? Für den Diplom-Theologen Gundo Lames vom Bistum Trier sind Fastenzeit und Autofasten kein Widerspruch. “Bei der Fastenzeit geht es darum, Dinge zu verändern. Um das erreichen zu können, muss der Einzelne seine Gewohnheiten verändern. Und so, wie das Fasten der eigenen Gesundheit dienlich ist, so verhält es sich auch mit dem Autofahren. Indem ich des Öfteren das Auto stehe lasse oder mich einer Fahrgemeinschaft anschließe, schone ich die Umwelt. Und damit bewahre ich die Schöpfung.” Auch die Landbevölkerung könne hier mitwirken, betonte Lames, indem sie sich zu Fahrgemeinschaften zusammenschließe oder verstärkt auf den Öffentlichen Personen-Nahverkehr umsteige.

Ähnlich argumentierte auch Christoph Schaan vom Evangelischen Kirchenkreis Trier. Für ihn ist ein Morgen im Stau kein Start in einen guten Tag. Denn wenn man endlich am Arbeitsort angekommen sei, sei der Puls oben und die gute Laune im Keller. Indem man aber aus alten Gewohnheiten ausbreche und sich bewusst für das Fahrrad als Transportmittel entscheide, könne man langfristig zu nachhaltigen Veränderungen beitragen – vor allem beim Klima. Für ihn ist “Klimaschutz und Klimagerechtigkeit durch kreative Aktionen wie das Autofasten ein wichtiger und grundlegender Schritt in die richtige Richtung.”

Sich bewusst für die Natur einsetzen dürfe nicht heißen, sich bei seinem Handeln nur auf die Fastenzeit zu beschränken. Das könne man auch während des ganzen Jahres tun, beispielsweise beim Fair Trade-Kauf, der Teilnahme am Weltbürgerfrühstück der Lokalen Agenda oder aber auch bei der Aktion “StadtRadeln”.

Radfahren beugt Erkältung vor

Das war das Stichwort für Johannes Hill, der an diesem Morgen Baudezernent Andreas Ludwig vertrat. Der Umweltberater der Stadt Trier steht mit Leib und Seele hinter dem Autofasten. Für ihn ist der Griff zum Fahrrad so natürlich wie für die meisten Autofahrer der Tritt aufs Gaspedal. Das sei nicht immer so gewesen, verriet er an diesem Morgen der Runde. Früher sei auch er nur bei einzelnen Gelegenheiten mit dem Stahlross unterwegs gewesen. Bis dann die Aktion “StadtRadeln” aufkam und er den Spaß am Radfahren entdeckte. Er sei glücklich, dass sich die Liebe zur körperlichen Bewegung auch auf seine Kinder übertragen habe. Und das führe so weit, dass man schon mal zusammen mit dem Rad über die Alpen unterwegs sei.

Die Vorteile liegen dabei für Hill auf der Hand: “Körperliche Fitness und Abhärtung: Seitdem ich mit dem Rad unterwegs bin, hatte ich auch keine Erkältung mehr.” Für Hill ist der Verzicht auf das Auto keine Spinnerei: “Ich kenne in Trier sehr viele Menschen, die ganz bewusst auf das Auto verzichten, für die ist das Autofasten das ganze Jahr über gelebter Alltag.”

Auf einen weiteren Aspekt zielte Sophie Lungershausen von der Lokalen Agenda 21 ab. Sie brachte zum Ausdruck, dass Autofasten neben der Einsparung von CO2 auch ein wichtiger Baustein bei der Entwicklung der Verkehrswege in der eigenen Stadt sein kann. Sowohl vor dem Hintergrund der Bewahrung der Schöpfung wie auch vor der Verantwortung gegenüber der eigenen Gesundheit lohne es, sich intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Eine Hilfestellung leiste hier das Klima-Sparbuch, an dem die Lokale Agenda 21 mitgearbeitet habe und das erst vor wenigen Tagen während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Bistum der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Hier würden sich viele gute Tipps und Anregungen zum Thema finden; der Kauf des Buches zum Preis von knapp fünf Euro sei in jedem Fall eine gut angelegte Investition.

Die Aktion Autofasten beginnt in jedem Jahr traditionell mit dem Aschermittwoch und endet mit der Osternacht, die in diesem Jahr am am 31. März 2018 ist. In diesem Jahr gibt es für die Bürger der Region noch ein besonderes Angebot: Wer mag, kann an einem Spritspartraining teilnehmen.

In diesem Jahr lagen im Vorfeld der Aktion Autofasten 876 Anmeldungen vor. Damit bewegt man sich in etwa auf dem gleichen Level wie im Vorjahr, da gab es 897 Voranmeldungen. Die endgültige Zahl all derer, die sich beteiligt haben, wird erst am Ende der Aktion ermittelt.



