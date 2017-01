Unbekannte brechen Auto auf

TRIER. Bislang Unbekannte schlugen am Donnerstag, 26. Januar, zwischen 15 Uhr und 17.15 Uhr, die hintere rechte Seitenscheibe eines PKW in der Bahnhofstraße in Trier ein. Die Täter entwendeten einen schwarzen Laptop und ein goldfarbenes Mobiltelefon. Der PKW war unmittelbar vor einem Restaurant in der Bahnhofstraße geparkt.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich zu melden – Telefon: 0651/9779-2253 bzw. -2290. (tr)

