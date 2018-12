Unbekannte brechen in Ehrang in eine Wohnung ein

TRIER. Unbekannte Täter nutzten die lange Abwesenheit eines Wohnungsinhabers zum Einbruch aus. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter im Zeitraum, 25. Oktober bis Dienstag, 18. Dezember 2018 in Trier-Ehrang, Kyllstraße, in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus ein.

Sie gelangten über die Terrasse ins Wohnungsinnere und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurden Geld, Elektronikartikel und persönliche Gegenstände entwendet.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2252 oder 0651/9779-2290. (tr)



