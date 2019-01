Unbekannte brechen in Mehrfamilienhaus ein

TRIER. Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Mieter zum Einbruch aus. Am 2. Januar, in der Zeit zwischen 13.50 bis 18.35 Uhr, wurde in Trier, Peter-Schroeder-Straße, in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über die rückwärtige gekippte Terrassentür ins Wohnungsinnere. Sie durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten Elektronikgeräte und Schmuck.

Die Kripo Trier erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0651/9779-2250 oder 0651/9779-2290.

In dem Zusammenhang rät die Polizei: Schließen sie ihre Fenster und Türen beim Verlassen der Wohnung oder ihres Hauses nach Möglichkeit ab. Für Einbrecher sind gekippte Fenster offene Fenster. (tr)



