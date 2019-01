Unbekannte brechen in Mehrfamilienhaus ein

TRIER. Am Donnerstag, 10. Januar, wurde in der Zeit zwischen 15 bis 18 Uhr in der Bonner Straße in die Wohnung eines Mehrparteienhauses eingebrochen. Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Eigentümer zum Einbruch aus. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten der oder die Täter ins Wohnungsinnere und erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Die Polizei erbittet Zeugenhinweise an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2250 oder 0651/9779-2290. (tr)



