Unbekannte brechen in Mehrfamilienhaus ein

TRIER. Bisher unbekannte Täter sind am vergangenen Donnerstag, 2. Februar, in eine Wohnung eines Einfamilienhauses in Trier-Nord eingebrochen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei brachen sie die Wohnungseingangstür in dem Gebäude in der Zurmaiener Straße auf und durchsuchten mehrere Zimmer und Behältnisse in der Wohnung. Entwendet wurde Bargeld und Schmuck.

Die Kripo Trier bittet Zeugen um entsprechende Hinweise unter der Rufnummer 0651/9779-2143 oder 0651/9779-2290. (tr)

