Raub in der Luxemburger Straße

TRIER. Drei bisher unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen in Trier-West einen 24-jährigen Mann zu Boden gestoßen und ihm sein Smartphone geraubt. Das aus dem Landkreis Trier-Saarburg stammende Opfer war gegen 4.20 Uhr in der Luxemburger Straße unterwegs, um nach dem Besuch einer Gaststätte ein Schnellrestaurant in den Moselauen aufzusuchen.

Nach eigenem Bekunden traf der 24-Jährige in Höhe des Eros-Centers auf drei ihm unbekannte Männer, die ihn unvermittelt umstießen. Hierbei fiel sein Smartphone zu Boden, das einer der Tatverdächtigen sogleich an sich nahm. Daraufhin flüchteten alle drei Personen.

Zur Beschreibung der Täter kann der Geschädigte kaum Angaben machen. Er erinnerte sich lediglich daran, dass die Männer sich in einer ausländischen Sprache unterhalten haben. Zu Aussehen, Bekleidung oder sonstigen Merkmalen konnte er nichts sagen. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Feststellung der Tatverdächtigen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Trier unter der Telefonnummer 0651 / 9779-2290 oder -2258 in Verbindung zu setzen. (tr)



Drucken