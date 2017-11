Unbekannte versuchen in ein Haus einzubrechen

TRIER. Die Abwesenheit einer Hausbesitzerin am Montag, 6. November, nutzten bislang unbekannte Täter zu einem Einbruchsversuch in ein Haus in der Gneisenaustraße. Bisherigen Ermittlungen zu Folge dürften die Einbrecher zwischen 17.45 bis 19.45 Uhr versucht haben, die Eingangstür einzutreten. Sie scheiterten.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Kripo in Trier zu melden – Telefon: 0651/9779-2290 bzw. – 0. (tr)



