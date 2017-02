Unbekannte versuchen in Wohnung einzubrechen

TRIER. Bisher Unbekannte haben zwischen Freitag, 3. Februar, und Samstag, 4. Februar, versucht in eine Wohnung in der Zeughausstraße einzubrechen. Dabei nutzten sie die Abwesenheit der Wohnungsinhaberin zwischen Freitagmittag, 14 Uhr und Samstagmorgen, 0.40 Uhr, aus. Um in die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus zu kommen versuchten sie, die Wohnungseingangstüre einzutreten. Offenbar wurde nichts aus der Wohnung entwendet.

Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290. (tr)

