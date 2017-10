Unbekannter bricht in ein Wohnhaus “Im Sabel“ ein

TRIER. Ein bislang unbekannter Täter drang am vergangenen Montag, 2. Oktober, in der Zeit zwischen 16.20 Uhr und ca. 20 Uhr in eine fremde Wohnung ein in der Straße “Im Sabel” ein. Als Weg nutzte er die im rückwärtigen Bereich des Hauses gelegene Balkontür. In der Wohnung wurden diverse Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt.

Hinweise auf den Täter bzw. verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0651-9779-2290. (tr)



