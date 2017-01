Unbekannter überfällt 19-Jährige am Neujahrsmorgen

TRIER. Eine weitere sexuelle Nötigung am Neujahrsmorgen wurde der Polizei am gestrigen Dienstagabend zur Anzeige gebracht. Das spätere Opfer, eine 19-Jährige aus Trier, hatte in der Silvesternacht gearbeitet und war gegen sechs Uhr morgens auf dem Nachhauseweg, der sie durch den Palastgarten führte.

Hier traf sie auf einen jungen Mann, der sie in ein Gespräch verwickelte. Unvermittelt versuchte der Unbekannte mehrfach, die Frau auf den Mund zu küssen. Diese konnte sich lösen und in Richtung der Unterführung an der Ostallee flüchten. Hier holte der Tatverdächtige die Frau ein, fasste sie am Nacken und versuchte, sie nach unten zu drücken. Erneut gelang es der 19-Jährigen, sich durch Gegenwehr zu befreien und endgültig nach Hause zu flüchten.

Am Dienstagabend entschloss sich die Geschädigte, eine Strafanzeige zu erstatten. Einen Tatzusammenhang zu einer weiteren sexuellen Nötigung am Neujahrsmorgen “Auf der Steinrausch” scheint zurzeit nicht zu bestehen. Zusammenhänge mit weiteren Taten werden laut Polizei noch geprüft.

Laut Beschreibung der Frau ist der Täter etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hat kurze, lockige dunkle Haare und ist von schlanker Statur. Er hat ein schmales Gesicht, eine längere Nase, einen Dreitagebart und eine dunkle Hautfarbe. Bekleidet war er mit Blue-Jeans und einer dunklen Jacke. Er sprach Englisch mit starkem Akzent.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Täter gesehen und/oder die Tat beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden. (tr)