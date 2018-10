TRIER / BERLIN. Seit einigen Tagen ist in der Region der Sprit knapp geworden. Wegen des Niedrigwassers im Rhein verschärft sich das Nachschubproblem von Tag zu Tag. Einzelne Tankstellen haben schon geschlossen.

Eigentlich wollte Sabine P. (Name geändert) am Sonntagmorgen nur mal eben zur Tanke, um in aller Ruhe den kleinen Geländewagen aufzutanken. “In Tarforst gibt es an der Kohlenstraße kein Super 95”, mailte sie per whatsApp an ihren Freundeskreis. Und in der Blauen Lagune in der Ostallee würden die Leute scharenweise anrufen und nachfragen, ob es dort noch Diesel gebe, viele Tankstellen hätten keinen Diesel mehr.

Wer den jetzt sucht, wird aktuell noch bei Total auf der Tarforster Höhe fündig. Dafür sind dort alle anderen Spritsorten bis auf den letzten Tropfen ausverkauft. Und das will eine Menge heißen: “In der Regel sind unsere 30.000 Liter Tanks noch halbvoll, wenn der Tankwagen kommt”, meint der Tankwart dort. Doch seit dem frühen Mittwochmorgen gebe es keinen Tropfen mehr.

Nachfrage bei Total in Berlin und Aral in Hamburg. Die Blauen antworten nicht, scheinbar ist ihre Pressestelle unter der Zahl von Anfragen begraben. Pressesprecherin Annika Schön von “Total” meldet sich aber zurück. Insbesondere im Westen der Bundesrepublik komme es derzeit vereinzelt zu vorübergehenden Lieferengpässen an Tankstellen. “Diese hängen mit verschiedenen Faktoren in der bundesweiten Logistik zusammen. Insbesondere begrenzt das anhaltende Niedrigwasser im Rhein die Beladung mit Mineralölprodukten in der Binnenschifffahrt. Das bedeutet, dass verstärkt Transportkapazitäten auf Schiene und Straße gebunden werden. Hieraus ergibt sich ein zusätzlicher Aufwand für die Versorgung von Tanklagern und Tankstellen. Dies kann zu Verzögerungen bei der Belieferung einzelner Tankstellen führen und im Extremfall dazu, dass an einzelnen Tankstellen zeitweise die eine oder andere Kraftstoffsorte nicht verfügbar ist. Dies betraf in den vergangenen Tagen aber nur wenige Tankstellen.”

Das sind nun mehrere geworden. Bei der Firma Görgen, die die Total-Tankstellen in und um Trier betreibt, ist niemand telefonisch zu erreichen. Der freundliche Tankwart aber lässt durchblicken, dass auch die übrigen Tankstellen immer wieder mal mit leeren Tanks zu kämpfen hätten. Zwar seien Tankwagen im Einsatz, die Nachfrage aber einfach zu groß. Das deckt sich wiederum mit der Auskunft von Pressesprecherin Schön. Insgesamt sei ausreichend Kraftstoff vorhanden, um den Bedarf zu decken, sagt sie. Und bittet um Verständnis darum, “dass wir vor dem Hintergrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren keine Prognosen abgeben können.”

Und wie sieht es bei den Benzinpreisen aus? Die steigen. Gegen 17.45 Uhr musste man in Trier für den Liter Super Plus 1,819 oder 1.829 und für den Liter Diesel zwischen 1.529 und 1.589 zahlen… (-flo-)



Drucken