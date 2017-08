…und donnerstags ins BiZ

TRIER. „…und donnerstags in BiZ“ Unter diesem Motto lädt das Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Trier in der zweiten Jahreshälfte zu einer Reihe von Veranstaltungen ein. Im Rahmen dieser Info-Reihe werden Schülern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen verschiedene Berufe, Ein- und Aufstiegschancen sowie passende Arbeitgeber vorgestellt.

Folgende Themen hält das BiZ-Team vor:

17.08.17 – Neuordnung der Pflegeberufe

31.08.17 – Die Fachoberschule Konz stellt sich vor

07.09.17 – Die Berufsakademie des Saarlandes im BiZ

14.09.17 – Die Bundeswehr als Arbeitgeber

21.09.17 – Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und Bundesfreiwilligendienst (BFD)

28.09.17 – Die Landespolizei zu Gast im BiZ

19.10.17 – Berufe in der Kirche – Priester, Diakon, Pastoral- oder Gemeindereferent/in

26.10.17 – Nach der Schule ins Ausland

09.11.17 – Zoll und Bundespolizei stellen sich vor (Beginn 15:00 Uhr)

16.11.17 – Modedesign an der Hochschule Trier

23.11.17 – Studium der Pflegewissenschaften an der UNI Trier

30.11.17 – Das Balthasar-Neumann-Technikum stellt sich vor

Die Veranstaltungen finden im Berufsinformationszentrum – BiZ – der Agentur für Arbeit Trier, Dasbachstr. 9, statt. Alle Veranstaltungen beginnen um 16:00 Uhr (Ausnahme s. o.). (tr)



