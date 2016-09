Und es hat blitz gemacht

TRIER. Ihren Frieden hat die CDU mit den städtischen Blitzern (KGÜ) noch nicht gemacht. Daran können auch die Zahlen nichts ändern, die Dezernent Thomas Egger (SPD) am Dienstagabend in seinem Ausschuss vorstellte. Demnach wurden bisher (1. Januar bis 20. September) Verwarnungen und Bußgelder über 1,448 Millionen Euro verhängt. In ihrer Prognose ist die Stadt von rund 750.000 Euro Einnahmen ausgegangen – für das gesamte erste Jahr. Allerdings ist der Bruttowert nicht gleich dem Nettowert. Denn viele Knöllchen werden – etwa von Fahrern mit Luxemburger Kennzeichen – nicht bezahlt. Mit dem benachbarten Großherzogtum existiert weiter kein Verfolgungsabkommen. Wie viel Geld bis heute tatsächlich in die Stadtkasse geflossen ist, konnte die Verwaltung am Dienstagabend trotz mehrerer Nachfragen nicht sagen. Dennoch ist bei geschätzten Kosten von 700.000 Euro von einem fetten Plus im Start-Jahr auszugehen. Denn der Rat pumpte erst jüngst 300.000 Euro aus dem Blitzer-Geld in das praktisch zahlungsunfähige Trierer Theater. "Das trägt nicht gerade zur Akzeptanz der Tempokontrollen in der Bevölkerung bei", kritisierten Jutta Albrecht und Karl Biegel von der Union. Ursprünglich sollten die Mehreinnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit verwendet werden. Das sieht auch die Maßgabe des Landes so vor.

Die Grünen hingegen haben offensichtlich kein Problem damit, dass das Geld zweckentfremdet verwendet wird. "Unser Hauptargument für die Tempokontrollen war die Verbesserung der Verkehrsdisziplin", betonte Richard Leuckefeld. "Wenn die Mehreinnahmen nun in den städtischen Haushalt und damit ins Theater fließen, finde ich das nicht schlimm." Ob die Argumentation seiner Fraktion ähnlich ausfiele, steckte die Stadt das Geld in den Bau eines neuen City-Parkhauses oder den vierspurigen Ausbau der Bitburger, ließ der Alt-Grüne allerdings offen. Auch für diese Projekte fehlt dem Rathaus das Geld.

Bei Leuckefelds Satz mussten vor allem die Christdemokraten im Ausschuss kräftig schlucken. Deswegen beeilte sich der Dezernent zu versichern, er fühle sich auch weiter an die eigenen Vorgaben und die des Landes gebunden. Im großen reporter-Interview Anfang des Jahres hatte Egger ausdrücklich betont, etwaige Mehreinnahmen würden in Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit investiert – etwa vor Schulen und Kindergärten. Keineswegs sei beabsichtigt, sagte Egger, "das Theater jetzt über Jahre hinweg mit dem Blitzer-Geld zu finanzieren".

Das Stichwort für die CDU: Sowohl Biegel als auch JU-Chef Thorsten Wollscheid bemängelten, dass der Schwerpunkt der Kontrollen an den sogenannten Gefahrenpunkten nicht zu erkennen sei. "Jeder hat Verständnis dafür, dass vor Schulen und Kindergärten geblitzt wird", sagte Wollscheid, "aber dann bitte morgens oder bei Schulschluss und nicht abends um 20 Uhr, wie in Mariahof passiert." Einmal sei allerdings im Höhenstadtteil morgens um acht Uhr vor der Schule geblitzt worden. "Löblich", so Wollscheid, "aber da waren Ferien…" Deswegen erwartet der Christdemokrat zeitnah Aufklärung vom Egger-Dezernent über die Kontrollzeiten. "Wann wird wo geblitzt?", fragte Wollscheid.

CDU-Mann Biegel mahnte ferner Aufklärung über die Toleranzwerte an. Geblitzt wird erst ab einer Überschreitung von neun Kilometern pro Stunde. "Das muss besser bei den Bürgern kommuniziert werden", forderte der Christdemokrat, "etwa durch eine Publikation in der Rathaus-Zeitung."

Die gesamte Statistik auf einen Blick

Die derzeitigen Blitzer-Standorte hatte die Stadt von der Polizei übernommen. Der Schwerpunkt liegt aktuell noch am Moselufer (Zurmaiener Straße/Pacelliufer) und damit in den Tempo-50-Zonen. Prozentual gesehen haben Tempo-30-Straßen nach Angaben der Verwaltung allerdings eine über dem Durchschnitt liegende Messquote. "Nach der Auswertung aller Fakten werden wir in den kommenden Jahren sicher eigene Schwerpunkte setzen, die sich dann nicht mehr mit den alten Standorten der Polizei decken", so Egger.

Von Januar bis Ende August wurden in 1.401 Stunden 580.000 Fahrzeuge gemessen. 59.180 Verstöße wurden festgestellt, was einer Quote von etwas mehr als zehn Prozent entspricht. In 95 Prozent aller Fälle wurde ein Verwarnungsgeld zwischen 15 und 35 Euro ausgesprochen. Hier lag die Geschwindigkeitsüberschreitung zwischen neun bis 20 Kilometern pro Stunde. In fünf Prozent aller Fälle wurden Bußgelder zwischen 80 bis hin zu 680 Euro, Punkte und teilweise auch Fahrverbote verhängt. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag mit mehr als 80 Prozent in den Tempo-50-Zonen. In 233 Fällen wurden Fahrer ferner mit dem Mobiltelefon am Ohr erwischt.

Tempo-Spitzenreiter war ein Fahrer in der Zurmaiener Straße mit 123 km/h. Am Pacelliufer wurde der schnellste Raser mit 110 km/h geblitzt, auf dem Alleenring in der Theodor-Heuss-Allee mit 106 km/h. In der Luxemburger Straße lag der Spitzenwert bei 105 km/h, auf der Konrad-Adenauer-Brücke bei 103 km/h, in der Ascoli-Piceno-Straße (Moselufer) bei 102 km/h. "Überhöhte Geschwindigkeiten sind immer auch Gefahrenpunkte", sagte Egger, "deswegen haben auch die Kontrollen an den breiten Einfallstraßen ihre Berechtigung."

Derzeit beschäftigt die Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung (KGÜ) sieben Beamte und Beamtinnen auf sechs Vollzeitstellen im Außendienst. Davon arbeiten zwei Mitarbeiter in Teilzeit. Die Bußgeldstelle im Innendienst ist mit 2,5 Stellen besetzt. Leitung und Organisation im Innendienst sind aktuell noch unbesetzt. (et)

Extra

Nach Auskunft Eggers liegen die Planungen für die neue Innenstadtwache der Trierer Berufsfeuerwehr, die auf dem Gelände des ehemaligen Polizeireviers in der Südallee gebaut werden soll, im Zeitplan. Am 4. Oktober wird ein Meinungsaustausch mit den Verkehrsplanern stattfinden. Thema wird dann die Problematik am Verkehrskreisel Ost sein. Dort bilden sich oft lange Rückstaus in der Südallee. Im Notfall muss die Feuerwehr mit ihren Einsatzfahrzeugen jedoch parallel und ohne Verzögerung ausrücken können. Gelöst werden soll dabei auch das Problem des Übergangs auf die andere Straßenseite in Richtung Moselufer.

Die Anpassung des Raumprogramms läuft laut Egger parallel zur Lösung der Verkehrsproblematik. Vorgesehen ist, weitere Fahrzeugkomponenten in das neue Brand- und Katastrophenzentrum nach Ehrang, das am Samstag und Sonntag (Tag der offenen Tür) offiziell eröffnet wird, auszulagern, so dass die rund 10.000 Quadratmeter Fläche am alten Polizeipräsidium für den Neubau der Innenstadtwache ausreichen. In Ehrang hat sich inzwischen auch das THW angesiedelt. Zwischen ihm und der Feuerwehr sollen Synergieeffekte genutzt werden.

Der Parkplatz an der Spitzmühle ist noch nicht wieder freigegeben. Dort sollte ursprünglich die neue Innenstadtwache der Feuerwehr gebaut wurden. Bei den Untersuchungen des Bodens wurde jedoch kontaminiertes Erdreich als Hinterlassenschaft der ehemaligen Lederfabrik festgestellt. Das mit Milzbrandsporen verseuchte Material wird derzeit noch in Containern auf dem Gelände gelagert, weil die Verbrennungsanlage in Herne die Annahme wegen der Verseuchung verweigerte. "Wir haben andere Angebote eingeholt", sagte Egger, "aber da liegen wir aktuell noch bei Kosten von 1.450 Euro pro Tonne für die Entsorgung." Das sei eindeutig zu teuer, so der Dezernent. (et)