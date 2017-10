Und wieder ein Autobrand in der Innenstadt

TRIER. In der vergangenen Nacht brannte erneut ein Pkw in der Herzogenbuscher Straße in Trier vor dem sogenannten Studierturm vollständig aus. Erst in der Nacht zuvor war an der Straßenecke An der Feldport/ Herzogenbuscher Straße ein Pkw ausgebrannt.

Der neuerliche Brand wurde der Polizei am Dienstag um 2.30 Uhr über Notruf mitgeteilt. Beim Eintreffen der ersten Streife befand sich der Pkw bereits im Vollbrand. Das Fahrzeug stand unmittelbar vor einem mehrstöckigen Appartementhaus, dem sogenannten Studierturm. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass die Flammen auf das Gebäude übergreifen. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden jedoch die Hausfassade sowie ein weiteres Auto in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Schätzungen zufolge dürfte durch den Brand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden sein. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei geht auch hier von Brandstiftung aus. Ein Tatzusammenhang zum Pkw-Brand vom Montag wird angenommen. Hier hatte ein Zeuge in der Nähe des brennenden Fahrzeugs zwei Personen gesehen, die unter Umständen mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Eine der beiden Personen sei zwischen 1.80 und 1,85 Meter groß gewesen und habe eine dunkle Jacke aus Nylon getragen. Die zweite Person sei etwa 1,75Meter groß gewesen und mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet gewesen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Wer hat um diese Uhrzeit im Umfeld der Herzogenbuscher Straße Beobachtungen gemacht, die bei der Tataufklärung hilfreich sein könnten? Informationen nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0651-9779-2290 entgegen. (tr)



