Unfall in Olewig – 71-Jähriger schwer verletzt

TRIER. Ein 71-jähriger Mann ist am Montagvormittag bei einem Auffahrunfall in der Olewiger Straße schwer verletzt worden. Als im Gegenverkehr ein Notarztwagen mit Martinshorn ankam, musste ein Autofahrer abrupt bremsen. Der 71-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das vordere Auto auf. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0651/9779-3200 mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen. (tr)

