TRIER. Am Dienstag, 12. November, wurde gegen 7 Uhr am Fußgängerüberweg in Trier Feyen, Nähe des Kreisverkehrs Castelnau, ein Junge auf dem Weg zum Schulbus angefahren. Er stand am Fußgängerüberweg in der Mitte der Fahrbahn auf der dortigen Verkehrsinsel und wartete auf eine Gelegenheit, sicher die Straße zu überqueren.

Als der Junge den Verkehrsfluss am vermeintlich sicheren Standort abwartete, kam ein Auto aus Richtung Tierklinik in Richtung Kreisel gefahren. Dabei kollidierte der Wagen mit dem Ranzen des Jungen. Der fiel durch den Anstoß zu Boden und verletzte sich leicht am Arm. Es ist lediglich bekannt, dass es ein dunkelfarbiges Fahrzeug gewesen sein müsste.

Der Fahrer des unfallverursachenden PKWs entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Innenstadt telefonisch (0651/9779 1715) in Verbindung zu setzen. (tr)



