SAARBURG. Wer den Trierer Fotografen Uli Schmidt kennt, weiß um dessen Liebe für Europa. Dass man von Trier aus im Handumdrehen nach Paris oder Lissabon kommt, schätzt er besonders an der Römerstadt. Kein Wunder, dass Schmidt viel Zeit in Frankreich und Portugal verbringt. Zeit, die er dort zum Fotografieren nutzt. Seine wirklich sehenswerten Arbeiten stellt er in schöner Regelmäßigkeit aus. Ab dem 15. Januar nun auch im Saarburger Amüseum am Wasserfall.

Der Fotograf Uli Schmidt ist in der Region und darüber hinaus kein Unbekannter. Mit seiner Kamera hat er für die Sängerin Angelique Dessaint und den Akkordeonisten Adrian Iordan in Frankreich gearbeitet, hat die Fadosängerin Christina Madeira in Lissabon für ein CD-Cover und ein Booklet fotografiert. Namhafte weitere Musiker aus Frankreich und Portugal schätzen seinen Blickwinkel und seine fotografischen Ideen. Sein fotografisches Engagement bei der den heimischen Produktionen ‟Blue Sheets‟, ‟Odyssee 16‟ oder ‟Kleine Eheverbrechen‟ zeigt, dass er auch in der Theaterfotografie bestehen kann. Und dass er zudem ein Gespür für gute Architekturfotografie besitzt, beweisen Preise und Auszeichnungen aus nationalen und internationalen Wettbewerben.

Das Dominikanerkloster von Bathala

In den Mittelpunkt seiner Saarburger Ausstellung ‟Ungewöhnliche (Ein-) Blicke‟ stellt Uli Schmidt das Dominikanerkloster von Bathala ‟ Mosteiro de Santa Maria da Vitória‟, ein Weltkulturerbe in der Nähe von Lissabon. Bei einem seiner Portugal-Aufenthalte lernte Schmidt den Direktor des heutigen Museums kennen. Dieser wiederum war von der Arbeit des deutschen Fotografen überaus angetan. Aus einem kurzen Gespräch wurden mehrere, und irgendwann kam die Einladung zu einer Privatführung über die Dächer des Museums. Und dann kam die Bitte, dass Uli Schmidt das frühere Kloster aus seinem ganz eigenen Blickwinkel fotografieren möge. Dies verbunden mit der Gewährung einer völlig uneingeschränkten Bewegungsfreiheit − egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit.

Etwa dreieinhalb Jahre investierte der Fotograf in dieses Projekt, dabei entstanden Aufnahmen, die es in dieser Art bislang noch nicht gab. Für Uli Schmidt ist die Saarburger Ausstellung gewissermaßen eine Generalprobe: Denn erst im Sommer werden die Portugiesen in ihrer Heimat diese Bilder ihres Klosters bewundern können.

Straßenbahnen und Standseilbahnen

Eine andere Form der Architekturfotografie sind die in Lissabon entstandenen Aufnahmen der dort verkehrenden Straßenbahnen und Standseilbahnen. Letzere sind Fahrzeuge, die auf den beiden Seiten eines umlaufenden Seils paarweise verkehren und fest mit dem Seil verbunden sind, um ein Gleichgewicht ihrer Massen herzustellen und so die Zuglast auf die Nutzlast zu begrenzen (Quelle: Wikipedia). Das Bild dieser Aufzüge prägt auch heute noch das Stadtbild von Lissabon. Fotografen aus der ganzen Welt haben dieses Verkehrsmittel in der Vergangenheit immer wieder ins Bild gesetzt. Doch die Aufnahmen von Uli Schmidt heben sich auch hier dank ihres Reichtums an filigranen Details und besonderen Blickwinkeln deutlich von der Masse ab.

Der Besuch der Ausstellung mit den ausdrucksstarken Fotografien, die bis zum 5. März täglich außer samstags von 11 bis 16 Uhr im Amüseum zu sehen ist, ist ein Muss für alle Freunde Portugals und der Fotografie. (rl)

Drucken