Uni für Alle – Campus der Generationen

TRIER. Von A wie Allgemeine Psychologie bis Z wie Zivilrecht – der Campus der Generationen an der Universität Trier ist eine Einladung an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, sich wissenschaftlich weiterzubilden. Er bietet insbesondere auch älteren Menschen die Möglichkeit, ihre Allgemeinbildung zu erweitern oder ihr fachliches Wissen zu vertiefen, ohne in ein ordentliches Fachstudium eingeschrieben zu sein. Weder Abitur noch Alter spielen eine Rolle. Voraussetzung sind lediglich der Wille und die Fähigkeit, sich aktiv am wissenschaftlichen Dialog zu beteiligen, das Lernen in die eigene Hand zu nehmen und sich selbst, seine Mitmenschen und die Region zu entdecken.

Bei den allgemeinen Bildungsangeboten steht das Sommersemester 2017 dabei unter anderem im Zeichen des Lutherjahres. Unter dem Titel “Religion, Reformation, Revolution” geben Dozenten der Universität Trier sowie prominente Gastredner wie Professor Gerhard Robbers, ehemaliger rheinland-pfälzischer Justizminister, oder der Philosoph Michael Schmidt-Salomon Einblick in verschiedene Religionen und deren Bedeutung für die moderne Gesellschaft. Besuche in Einrichtungen verschiedener Glaubensrichtungen runden das Angebot ab. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Kelten im Hunsrück. Wanderungen entlang des keltischen Ringwalls oder Exkursionen zum Archäologiepark Belginum ergänzen die Vorträge.

Der Campus der Generationen an der Universität Trier bietet verschiedene Möglichkeiten, sich wissenschaftlich weiterzubilden:

♦ Als Gasthörer/in kann man an den regulären Lehrveranstaltungen aller Fächer teilnehmen, sofern hier freie Kapazitäten bestehen.

♦ Zusätzlich gibt es Veranstaltungsreihen, die speziell für die Öffentlichkeit konzipiert sind, wie etwa die Montagsvorträge.

♦ Daneben bietet der Campus der Generationen Beratung und Betreuung, Führungen in der Bibliothek oder Einführung in die EDV.

♦ Mit den Allgemeinen Bildungsangeboten kann man sich zu speziellen Themen weiterbilden oder Zusatzqualifikationen erwerben.

Schließlich können sich Interessierte für ein vollwertiges Studium einschreiben, Prüfungen ablegen und einen akademischen Abschluss machen.

Einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten sowie Hinweise zur Studienorganisation bietet die Einführungsveranstaltung zum Campus der Generationen am Donnerstag, 16. März. Sie findet von 14 bis 16 Uhr in Raum C22 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Als Gasthörer/in kann man sich noch bis 15. April einschreiben. Die Veranstaltungen beginnen am 18. April.



Drucken