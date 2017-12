Untere Sickingenstraße bis 22. Dezember gesperrt

TRIER. Während der Sanierung der Sickingenstraße wird die bisher gesperrte Kreuzung Bergstraße am Montag, 4. Dezember, wieder freigegeben. Weil die Bauarbeiten im unteren Abschnitt der Sickingenstraße andauern, ist die Einsicht in die Kreuzung jedoch weiter eingeschränkt, so dass der Verkehr wie bereits in den vorherigen Bauphasen mittels einer Ampel geregelt wird.

Die Verbindung Olewiger Straße in Richtung Petrisberg über die Sickingenstraße bleibt bis Freitag, 22. Dezember, für den Verkehr gesperrt. Die Arbeiten konzentrieren sich in den nächsten Wochen auf die Kreuzung Sickingenstraße/Olewiger Straße. Auf einer Länge von rund 40 Metern wird dort der Gehweg saniert, gleichzeitig verlegen die Stadtwerke weitere Versorgungsleitungen.

Der aus Olewig stadteinwärts fließende Verkehr wird an dieser Stelle in Richtung der gegenüberliegenden Fahrbahnseite verschwenkt, was wiederum den Abbau der provisorischen Fußgängerüberquerung nach sich zieht. Für die Fußgänger wird stattdessen auf Höhe der Bushaltestelle “Amphitheater” eine neue provisorische Querung eingerichtet. Die Umleitung in Richtung Petrisberg erfolgt über die Olewiger Straße, Riesling-Weinstraße, Gustav-Heinemann Straße und Kohlenstraße. (tr)



