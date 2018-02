TRIER. In der ersten Sitzung unter der Leitung der neuen Bürgermeisterin Elvira Garbes (Grüne) befasst sich der Jugendhilfeausschuss am Dienstag, 27. Februar, 17 Uhr, Großer Rathaussaal, unter anderem mit dem Unterhaltsvorschuss durch das Jugendamt. Außerdem geht es um die Neugestaltung des Außengeländes der integrativen Kindertagesstätte Haus Tobias in Quint und einen städtischen Zuschuss zum geplanten Abriss der Spiel- und Lernstube Walburga-Marx-Haus in Trier-West. (tr)



