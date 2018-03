Unternehmen schärfen ihr Profil

TRIER. Zu dem Workshop “Unternehmenswachstum in 7 Schritten – Finde Dein Alleinstellungsmerkmal“ lädt die städtische Wirtschaftsförderung für Donnerstag, 22. März, 18.30 Uhr, in den Festsaal der Trierer Awo (Saarstraße 51-53) ein. Die kostenlose Veranstaltung richtet sich an Freiberufler, junge Existenzgründer sowie kleine und mittlere Unternehmer aus allen Branchen und bietet auch die Möglichkeit zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch.

Um neue Kunden zu gewinnen, brauchen Firmen ein klar konturiertes Profil und müssen ihren Kunden einen eindeutig erkennbaren Nutzen bieten. Wie gerade kleine und mittlere Firmen Alleinstellungsmerkmale für den Internet- und Kundenauftritt entwickeln können, erläutert in dem Workshop die erfahrene Management-Beraterin Johanna Dahm und entwickelt mit den Teilnehmern dafür in sieben Schritten eine Anleitung.

Wegen der begrenzten Platzzahl in dem Workshop wird um vorherige Anmeldung im Internet gebeten. Weitere Informationen bei der Wirtschaftsförderung, E-Mail: wirtschaftsfoerderung@trier.de, Telefon: 0651/718-1839. (tr)



