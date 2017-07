Untreue – Ermittlungen gegen Egger und Sibelius

TRIER. Die Staatsanwaltschaft Trier hat nach Auswertung des geheimen Berichts des Rechnungsprüfungsamtes, der am 11. November 2016 durch den reporter veröffentlicht wurde, zum Haushalt des Stadttheaters der Jahre 2015 und 2016 und Einholung einer ergänzenden Auskunft der Stadt Trier Ermittlungen gegen den ehemaligen Generalintendanten des Theaters Trier, Karl Sibelius, und den ehemaligen Kulturdezernenten der Stadt, Thomas Egger (SPD), wegen des Anfangsverdachts der Untreue aufgenommen. Das teilte die Behörde am heutigen Montag in einer Presseinformation mit. Egger und Sibelius wird vorgeworfen, den Theateretat in zwei Haushaltsjahren um mehr als drei Millionen Euro überzogen zu haben. Die Trierer AfD hatte Anzeige gegen den Ex-Intendanten und den Ex-Dezernenten erstattet. Der Theater-Skandal, der schließlich zur Entlassung Sibelius’ und zur Abwahl Eggers führte, war im Mai 2016 durch den reporter-Artikel Das Minus-Haus aufgedeckt worden.

“Unter der Leitung des Intendanten Karl Sibelius, dem neben der künstlerischen auch die kaufmännische Verantwortung des Theaters oblag, wurden in den Jahren 2015 und 2016 Verpflichtungen eingegangen, durch die der Theateretat nach dem Bericht des Rechnungsprüfungsamts im Jahr 2015 um zirka 1,3 Millionen Euro und im Jahr 2016 um zirka 1,7 Millionen Euro überzogen wurde. Von Juni 2016 an nahm der ehemalige Kulturdezernent der Stadt, Thomas Egger, die Budgetverantwortung für den Theateretat gemeinsam mit dem Intendanten wahr und war ebenfalls für Verpflichtungen mitverantwortlich, die möglicherweise vom Haushaltsplan nicht gedeckt waren”, schreibt der Leitende Oberstaatsanwalt, Peter Fritzen, in einer Presseerklärung vom heutigen Montag.

Aus den der Staatsanwaltschaft bisher vorliegenden Erkenntnissen ergeben sich laut Fritzen “Anhaltspunkte dafür, dass der Stadt Trier durch die Budgetüberschreitungen ein Vermögensschaden entstanden ist”. Zwar hätten sich aus dem Bericht des Rechnungsprüfungsamtes keine Hinweise darauf ergeben, “dass die Beschuldigten die dem Theater zur Verfügung gestellten Mittel für theaterfremde Zwecke eingesetzt hätten”. Jedoch sei das Rathaus durch die Budgetüberschreitungen gezwungen worden, im Jahr 2016 einen zusätzlichen Kredit von einer Million Euro zur Deckung des Theaterdefizites aufzunehmen. Auch sei nach Auskunft des Rathauses davon auszugehen, dass durch die Ausweitung der Kreditverschuldung der ohnehin schon eingeschränkte politische Gestaltungsspielraum der Stadt im Bereich der freien Selbstverwaltungsaufgaben noch weiter eingeengt wurde.

Die zur Klärung des Anfangsverdachts erforderlichen Ermittlungen sind laut Fritzen eingeleitet worden. Sie werden voraussichtlich längere Zeit in Anspruch nehmen, da während der Ermittlungen eine Vielzahl einzelner Vorgänge des Einsatzes von Haushaltsmitteln des Theaters aus den Jahren 2015 und 2016 zu beleuchten sein wird.

“Ich weise darauf hin, dass die Aufnahme von Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft keineswegs bedeutet, dass sich die Beschuldigten tatsächlich strafbar gemacht haben. Die Staatsanwaltschaft ist nach der Strafprozessordnung verpflichtet zu ermitteln, wenn der Anfangsverdacht eines strafbaren Verhaltens besteht. Dieser ist bereits gegeben, wenn Anhaltspunkte vorliegen, die es als möglich erscheinen lassen, dass eine Straftat begangen worden ist. Das Ergebnis der durchzuführenden Ermittlungen ist offen. Es gilt die Unschuldsvermutung”, so Fritzen in der Pressemitteilung der Behörde. (tr/et)



